Rotoli sempre più leggeri e pieni d’aria: perché il costo nascosto della carta igienica pesa ogni anno sul bilancio delle famiglie

Quando si cerca di tagliare le spese quotidiane, spesso si parte da voci evidenti come bollette o carburante. Eppure, c’è un prodotto comune, sempre presente nei carrelli della spesa, che incide molto più di quanto si creda sul bilancio familiare: la carta igienica. Il suo costo, moltiplicato per settimane e componenti della famiglia, arriva ogni anno a sorprendere anche i più attenti. Il motivo? Una combinazione di rincari, confezioni ingannevoli e abitudini d’acquisto poco consapevoli.

In Italia, il consumo medio annuale è di 70 rotoli a persona, con punte che superano i 140. Basta fare un rapido conto: con un costo che arriva a 0,76 euro per rotolo, la spesa per una sola persona tocca i 53 euro. Una famiglia di quattro persone può superare facilmente i 200 euro annui, anche raddoppiando nel caso di prodotti premium. E spesso senza accorgersene.

Perché i rotoli sembrano grandi ma durano poco

L’aumento dei prezzi della carta igienica non dipende solo dall’inflazione. I motivi principali sono almeno due, e ben documentati. Il primo riguarda le materie prime, colpite in modo diretto dalla crisi ucraina. La cellulosa, derivata in parte dal legno russo, ha subìto un rallentamento dell’importazione già dal 2022. Il secondo fattore è l’energia, il cui costo ha spinto verso una maggiore compressione industriale, riducendo le quantità reali dei prodotti.

Si è così diffuso il fenomeno chiamato shrinkflation, che tradotto vuol dire: meno prodotto allo stesso prezzo. I rotoli sembrano sempre grandi, ma sono spesso gonfiati d’aria, più corti e con meno carta di quanto dichiarato. Il numero degli strappi è diminuito, la lunghezza per strappo si è accorciata, e il peso è stato ridotto in modo quasi impercettibile, se non si confrontano le confezioni con attenzione.

La conseguenza è che molti consumatori credono di risparmiare scegliendo il pacco più economico. In realtà, l’effettivo contenuto utile è molto più basso. Il risultato è che si consumano più rotoli in meno tempo, e la spesa aumenta. Anche senza cambiamenti nelle abitudini personali.

Un rotolo di marca economica può misurare solo 25 metri, pesare 70 grammi e offrire poco più di 200 strappi. Ma la dimensione del singolo strappo è spesso ridotta a 11 cm. La percezione visiva inganna, ed è qui che avviene il corto circuito tra prezzo, quantità e durata reale.

Quanto si risparmia scegliendo rotoli più lunghi e più pesanti

La strategia più efficace, secondo chi studia i consumi, non è cercare il rotolo più economico, ma valutare il rapporto tra peso, lunghezza e numero di strappi. Esistono sul mercato prodotti con caratteristiche molto diverse. Alcuni rotoli, come nel caso di “Carta Presa”, hanno 90 metri di lunghezza, 450 strappi da 20 cm ciascuno, e peso quadruplo rispetto ai rotoli da supermercato. Tutto questo riduce drasticamente il numero di rotoli da acquistare nell’arco dell’anno.

Un rotolo più grande può sembrare un acquisto costoso nel breve, ma dura più del triplo. Ciò significa meno viaggi al supermercato, meno imballaggi, meno scorte da gestire, e una riduzione effettiva dei costi. Il risparmio, quindi, non sta nell’atto dell’acquisto, ma nel tempo tra un acquisto e l’altro. Chi gestisce un bilancio familiare con attenzione lo sa bene: ciò che conta non è il prezzo immediato, ma la durata del prodotto.

Un’altra variabile da considerare è l’acquisto diretto dal produttore, che elimina gli intermediari e abbassa i prezzi finali. Le piattaforme online permettono oggi di scegliere rotoli compatti, pesanti, reali, evitando le logiche di marketing legate alla forma e al volume apparente. In più, il vantaggio della consegna a domicilio permette di evitare il trasporto manuale di pacchi ingombranti.

I dati parlano chiaro. Chi acquista carta igienica premium e calcola il costo per metro o per strappo, spende meno in un anno, anche se investe di più all’inizio. È un cambio di mentalità che richiede attenzione, ma che alleggerisce lo scontrino sul lungo periodo.

Chi controlla il proprio carrello con criterio, oggi guarda il peso e la lunghezza, non solo il prezzo.