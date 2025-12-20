È ora disponibile un bonus luce del valore di 55 euro a partire dal 2026, ma solo per alcuni, impossibile quindi nascondere il disappunto da parte degli esclusi.

Riuscire a fare fronte a tutte le spese che dobbiamo sostenere è ormai diventato quasi un’impresa un po’ per tutti, anche l’idea di avere uno stipendio e un lavoro sicuro non basta a tenere a bada le preoccupazioni. Tra le voci che destano maggiore preoccupazione ci sono certamente le bollette, i cui costi hanno raggiunto un’impennata non da poco, al di là di eventuali sacrifici che si possono fare per cercare di ridurre i consumi.

Non può quindi che essere apprezzata l’idea di ottenere un sostegno da parte delle istituzioni, in grado di alleviare almeno parzialmente il peso generato dai vari conti tra cui ci dobbiamo districare. Fortunatamente nel 2026 che è ormai alle porte sarà possibile usufruire di un bonus luce applicato sulla bolletta elettrica del valore di 55 euro, anche se sarà concesso purtroppo esclusivamente solo ad alcune categorie.

In arrivo nel 2026 il bonus luce da 55 euro: chi può averlo

Periodicamente nei momenti di maggiore difficoltà vengono messi a disposizione una serie di sostegni e incentivi destinati in genere alle categorie ritenute più bisognose così da non arrivare così con il fiato sul collo ogni volta che devono fare i conti con le varie spese da sostenere. Come capita sempre in questi casi, però, misure come queste sono previste solo per chi è in possesso di requisiti ben precisi, con il rischio che resti escluso anche chi magari poteva averne necessità, cosa che è avvenuta anche per il bonus luce in arrivo nel 2026.

il provvedimento è inserito nella bozza del decreto Energia a cui sta lavorando il governo, dove si parla di un contributo del valore di 55 euro, introdotto come integrazione a strumenti già esistenti, senza lasciare quindi a vuoto chi ha già la possibilità di ottenere altri aiuti. L’esecutivo ha già effettuato le prime stime, rilevando una platea di 4,5 milioni tra i possibili beneficiari.

La copertura per il bonus luce viene invece garantita dal bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), l’ente che gestisce una parte delle entrate del sistema energetico. I criteri presi in esame sono piuttosto simili a quelli richiesti per il bonus sociale elettrico, già pensato per chi è in difficoltà, così da rendere anche semplice riuscire a ottenerlo.

In questo caso è richiesto un ISEE fino a 15.000 euro, oltre ad avere un nucleo con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro. Chi rientra in questi due requisiti non dovrà presentare alcuna domanda specifica, nell’anno in arrivo sarà quindi evidente nella bolletta della luce lo sconto. Questo non può che essere considerato un aspetto positivo, spesso infatti vengono annunciare delle agevoli, ma chi potrebbe averle rinuncia perchè non sa bene cosa fare o non si rende conto di essere tra gli aventi diritto.

In attesa che tutto entri in vigore, c’è già però chi ha mostrato il suo malcontento, come è il caso del Codacons, ente che è da sempre impegnata nell’aiutare i consumatori. A loro dire, infatti, il bonus può essere considerato utile, ma non sufficiente, visto che ci sarebbe bisogno di qualcosa di ben più strutturato e dal valore più alto. Secondo gli ultimi riscontri, infatti, c’è stato un aumento delle tariffe della luce per l’ultimo trimestre del 2025 dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una riduzione simile insomma sembra essere più che altro un contentino e poco altro.