Un team di giovani designer italiani ha trasformato la scatola della pizza in un oggetto di design grazie all’open source e alla creatività manuale.

Da un oggetto destinato alla raccolta dell’umido a una fonte luminosa che arreda: il percorso della scatola della pizza non è mai stato così interessante. Dietro questa trasformazione c’è un gruppo di designer italiani che ha unito sostenibilità, artigianato e design open source per creare 01Lamp, una lampada fai-da-te costruita interamente con cartone riciclato. Il progetto non si limita a un gesto creativo, ma rilancia il discorso sul riuso consapevole, coinvolgendo gli utenti in modo diretto, gratuito e replicabile. Chiunque può scaricare il file e costruire la propria lampada, con strumenti alla portata di tutti.

La nascita di una lampada dal cartone della pizza

L’idea prende forma a partire da un’esigenza: quella di ridurre gli sprechi e valorizzare i materiali di scarto, a partire proprio da quelli più comuni e trascurati, come il cartone delle pizze. Il progetto si chiama Fattelo!, e nasce dall’incontro di quattro giovani creativi: Federico Trucchia, Daniele Schinaia, Antonio Scribano e Mattia Compagnucci, quest’ultimo graphic designer. Il loro obiettivo è chiaro: avvicinare le persone al design tramite il lavoro manuale, riattivando la relazione tra chi usa e chi costruisce.

Da qui prende vita 01Lamp, una lampada in cartone facilmente assemblabile da chiunque, senza bisogno di strumenti professionali. Il design è open source, il file si scarica gratuitamente online e si può condividere con un semplice “tweet” o “like”. Niente soldi, solo diffusione dell’idea. La filosofia è chiara: più persone accedono al progetto, più materiali vengono salvati dalla discarica. L’utente riceve un template con tagli e pieghe, e può stampare su cartone, ritagliare e costruire la lampada. Il circuito elettrico è semplice, adatto anche ai meno esperti, e può essere alimentato con una comune lampadina a basso consumo.

Ogni lampada è unica, perché l’utente può decorare e personalizzare il cartone in base al proprio gusto. Colori, disegni, scritte, texture: il progetto non solo è sostenibile, ma è anche espressivo. E il fatto che il materiale venga dalla propria scatola della pizza crea un legame affettivo e ironico con l’oggetto. In un’epoca in cui si butta tutto troppo in fretta, 01Lamp diventa un gesto simbolico: recuperare, trasformare, illuminare.

L’impatto del progetto Fattelo! e l’idea di un design partecipativo

Fattelo! non è un semplice esperimento di riciclo creativo, ma un modello di design partecipato, dove il ruolo del consumatore si sposta verso quello di co-creatore. In questo passaggio, anche chi non ha competenze tecniche viene invitato a “fare con le proprie mani”, riscoprendo una dimensione artigianale spesso dimenticata. Il sito ufficiale di Fattelo! ospita una sezione download, accessibile a tutti. Non servono donazioni per accedere al progetto, ma chi lo desidera può partecipare alla campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma Eppela.

Questa iniziativa dimostra come il design possa essere inclusivo, non legato al mercato di lusso ma aperto, riproducibile e accessibile. L’uso di un materiale banale come il cartone, unito a una costruzione semplice ma funzionale, comunica che il design non è solo forma, ma anche gesto, consapevolezza e scelta. Il recupero creativo diventa così parte di un racconto più ampio, che coinvolge comunicazione, sostenibilità ambientale e cultura digitale.

Il messaggio arriva forte: anche un rifiuto può tornare utile, se guardato con occhi diversi. 01Lamp e il progetto Fattelo! diventano strumenti per raccontare un altro modo di vivere il consumo. Un oggetto che si accende non solo per fare luce, ma per accendere un’idea. Il successo virale del progetto — che ha raccolto condivisioni e apprezzamenti in tutta Italia — conferma che l’interesse verso il design responsabile è vivo, e può diffondersi facilmente se supportato da strumenti semplici e gratuiti.

Il futuro di Fattelo! potrebbe includere nuovi oggetti, nuove forme, nuovi materiali di recupero. Ma il cuore resta lo stesso: trasformare gli scarti in opportunità, coinvolgendo direttamente le persone e restituendo valore al fare.