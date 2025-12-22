Il panettone è il vero protagonista delle prossime feste di Natale: lo si può trovare in tanti gusti, da quello classico a quello farcito con creme di vario gusto e natura. Ma anche il prezzo può variare a seconda di ciò che acquistiamo.

Si pensa sempre che, per avere la qualità, bisogna spendere tanto, ma non è sempre vero, perchè da Eurospin è possibile trovare un panettone di qualità, gusto e sapore ad un prezzo davvero conveniente e alla portata di tutti. Ed è prodotto da un’azienda che non ha nulla da invidiare a tutte le altre.

Una delle domande che maggiormente ci poniamo quando vogliamo acquistare un panettone è: ma quanto mi verrà a costare? Se sai scegliere bene, molto meno di quello che pensi.

Eurospin e il suo panettone: la qualità a poco prezzo

La qualità a poco prezzo è ciò che troverai da Eurospin senza mai fare fatica. Specialmente durante i giorni che precedono l’inizio delle feste di Natale, qui avrai tutto ciò che desideri. A partire dai panettoni che sono i protagonisti indiscussi, dal punto di vista dolciario, delle nostre tavole. Li acquistiamo di diverse forme, in diversi gusti e per le esigenze di tutti. Ma una delle domande che ci poniamo è: dove proviene il panettone venduto da Eurospin?

Una domanda alla quale è necessario dare una risposta. Partiamo dal presupposto che va esclusa la convinzione che, siccome si tratta di un discount, il prodotto deve essere di minore qualità rispetto a quello venduto nei supermercati che hanno un nome rinomato. Il panettone che viene venduto da Eurospin ha il marchio “Duca Moscati”, specializzato in prodotti di pasticceria di alta qualità. Il prodotto è realizzato dall’azienda “Il Vecchio Forno” che opera fra Cornedo Vicentino e Brogliano.

All’interno dei suoi stabilimenti si trova un mix perfetto fra innovazione e tradizione nella produzione di panettoni e pandori per il periodo natalizio, insieme anche alle colombe per il periodo di Pasqua. Di solito, questo nome (“Il Vecchio Forno”) ai più, potrà non dire nulla, ma se invece pensiamo alla “Battistero”, allora è un qualcosa che conoscono tutti. Sono prodotti, entrambi del Vecchio Forno: i prodotti che escono da questo stabilimento non sono tutti uguali, ma possono variare nella ricetta, nei tempi di lievitazione, negli ingredienti utilizzati.

Questo fa sì che vengano prodotti, ad esempio, tre tipologie di panettone per altrettanti tre marchi, tutti di ottima qualità ma che non sono uguali e che hanno delle differenze fra loro, ma con un gusto sempre ottimo. Alla base ci sono sempre gli ingredienti top come uova, burro, farina, canditi e uvetta, insieme anche al lievito naturale. Insomma: un prodotto di alta qualità e di alta pasticceria che trovi da Eurospin a un prezzo alla portata di tutti.