Con la fine del Mercato Tutelato, il Mercato Libero è diventato ormai ricco di fornitori che competono tra loro con numerosissime offerte diverse.

Questo però ha portato anche gli utenti a ricevere una quantità elevatissima di chiamate commerciali non richieste da parte di call center “fuffa” che si spacciano per fornitori ufficiali di luce e gas; la finalità è ovviamente quella di vendere più contratti possibili, senza preoccuparsi dei reali bisogni e vantaggi dei consumatori. Parliamo quindi di vere e proprie truffe, organizzate per ottenere dati sensibili e firme di contratti mai autorizzate.

Insieme agli esperti energetici di Abbassalebollette.it abbiamo scritto questa breve guida per fare chiarezza su come funzionano queste truffe, quali sono i segnali di allarme e come proteggersi senza cadere nel tranello.

Come fanno a truffarci i call center di Luce e Gas?

La maggior parte delle volte queste truffe sono caratterizzate da una logica comune: una semplicissima tattica psicologica che crea confusione, sfruttando termini tecnici, nomi di società reali e urgenze inesistenti.

Gli operatori di questi call center chiamano sempre con un tono molto persuasivo, utilizzando frasi come ad esempio:

“Sto chiamando per conto del suo fornitore di energia”



“È urgente rinnovare il suo contratto”



“I costi dell’offerta da le stipulata sono cambiati, ma noi possiamo farle un contratto migliore”



“Se non agisci ora, perderai vantaggi/bonus”

Il suo nuovo contratto non è andato a buon fine e quindi deve sottoscrivere uno nuovo



Questi operatori non lavorano però con dei veri fornitori, ma con aziende terze che cercano di spingere offerte poco chiare o costose.

Pressioni e urgenze false

Molte volte purtroppo, si utilizzano frasi che creano urgenza per costringere l’utente a prendere una decisione immediata limitando il tempo di riflessione; tra tutti gli esempi fattibili troverai sicuramente: “L’offerta è valida solo per oggi” e “Il bonus sta per scadere, rischia di perdere questi vantaggi”.

Campanelli d’allarme da non ignorare

Riconoscere una possibile truffa è il primo passo per evitarla. Ecco alcuni campanelli d’allarme:

1) Linguaggio ambiguo o non trasparente

Se l’operatore usa termini vaghi e non specifica mai per conto di chi sta chiamando, le condizioni contrattuali, il nome del fornitore o dell’offerta, ecc.

2) Richiesta di dati sensibili

Un fornitore serio non ti chiederà mai delle firme veloci via messaggi o codici di accesso senza averti prima fornito una documentazione chiara e dettagliata .



3) Utilizzo di brand noti in modo improprio

Alcune truffe usano nomi simili a quelli di grandi brand o grandi aziende ma con piccole differenze.



Come difendersi da queste chiamate

Per cercare di ridurre significativamente queste chiamate truffa, è possibile adottare alcune precauzioni. E anche quando queste precauzioni semplici ma funzionali. Vediamole insieme.

Iscriversi al Registro delle Opposizioni

Il registro opposizioni è uno strumento che consente agli utenti di opporsi all’utilizzo del proprio numero per finalità di telemarketing. L’iscrizione al registro va verificata in modo periodico.

Utilizzare il blocco delle chiamate

Dopo aver ricevuto una di queste chiamate indesiderate è sempre possibile, dalle impostazioni del proprio telefono, bloccare il numero da cui si è ricevuta la chiamata. Inoltre esistono anche applicazioni che, una volta scaricate, riescono a capire e segnalare le possibili chiamate sospette.

Segnalare la chiamata

È possibile segnalare le chiamate indesiderate alle autorità competenti, come il Garante per la Privacy.



Utilizzare strumenti di comparazione affidabili

Per fortuna non ci sono però solo chiamate truffa. I comparatori seri esistono, basta far attenzione a riconoscerli.

Da sempre, i consulenti di Abbassalebollette.it sono molto attenti alla privacy. Per tale ragione contattano esclusivamente gli utenti che hanno fatto una simulazione sul sito e offrono una consulenza personalizzata. Questo permette di offrire ai clienti una proposta che porta un reale beneficio.

Il mercato dell’energia offre oggi molte opportunità di risparmio, ma la trasparenza e la consapevolezza restano il primo strumento di difesa contro qualsiasi intento di truffa.