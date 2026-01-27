La gestione del bucato rappresenta un aspetto quotidiano che spesso suscita dubbi, soprattutto quando si tratta di lavare asciugamani e vestiti contemporaneamente.

Recenti approfondimenti di esperti del settore sottolineano come questa pratica, seppur comune, richieda attenzione e alcune precauzioni per evitare problemi di igiene, usura dei tessuti e inefficienze nel lavaggio.

Secondo Kimberly Cheeseman, organizzatrice professionista e consulente per la cura della casa, è tecnicamente possibile lavare gli asciugamani insieme agli altri indumenti, ma la scelta non è la più consigliata.

Lavare asciugamani e vestiti insieme: possibile ma non ideale

Gli asciugamani, infatti, sono realizzati con tessuti più spessi e assorbenti che rilasciano fibre durante il lavaggio, le quali rischiano di depositarsi sui vestiti, soprattutto su capi delicati come i leggings neri. Questo fenomeno può compromettere l’aspetto e la morbidezza degli indumenti.

Anche Victoria Greene, esperta di tessuti, evidenzia come il contatto tra asciugamani ruvidi e vestiti più delicati possa accelerare l’usura di questi ultimi, riducendone la durata nel tempo. Inoltre, è importante ricordare che l’uso dell’ammorbidente sugli asciugamani non è raccomandato, poiché ne compromette la capacità assorbente, elemento fondamentale per la loro funzione.

Tra i motivi principali per cui è meglio evitare di mescolare asciugamani e abbigliamento ci sono:

Squilibrio del carico in lavatrice : gli asciugamani, essendo più pesanti e compatti, possono causare uno sbilanciamento durante la centrifuga, con conseguente lavaggio non uniforme e possibile danno alla macchina.

: gli asciugamani, essendo più pesanti e compatti, possono causare uno sbilanciamento durante la centrifuga, con conseguente lavaggio non uniforme e possibile danno alla macchina. Tempi di asciugatura diversi : il cotone pesante degli asciugamani trattiene molta acqua e necessita di maggiore tempo per asciugarsi, mentre i vestiti, soprattutto quelli in tessuti leggeri, si asciugano più rapidamente.

: il cotone pesante degli asciugamani trattiene molta acqua e necessita di maggiore tempo per asciugarsi, mentre i vestiti, soprattutto quelli in tessuti leggeri, si asciugano più rapidamente. Differenze nelle temperature di lavaggio: gli asciugamani richiedono generalmente un ciclo con acqua calda per garantire l’eliminazione di batteri e residui, mentre molti indumenti, soprattutto colorati o delicati, necessitano di temperature più basse per preservare colori e fibre.

Quando non è possibile separare i carichi, è importante seguire alcune regole per minimizzare i rischi:

Abbinare tessuti simili : prediligere asciugamani e vestiti dello stesso materiale, ad esempio cotone con cotone, evitando di mescolare con capi in pizzo, lana o tessuti sintetici.

: prediligere asciugamani e vestiti dello stesso materiale, ad esempio cotone con cotone, evitando di mescolare con capi in pizzo, lana o tessuti sintetici. Utilizzare un ciclo delicato : impostare la lavatrice su un programma che rispetti la delicatezza dei vestiti, anche se ciò potrebbe ridurre l’efficacia nel pulire gli asciugamani.

: impostare la lavatrice su un programma che rispetti la delicatezza dei vestiti, anche se ciò potrebbe ridurre l’efficacia nel pulire gli asciugamani. Non sovraccaricare la lavatrice: lasciare spazio sufficiente per un lavaggio efficace, evitando di riempire il cestello oltre il limite, così da permettere una migliore circolazione dell’acqua e del detersivo.

Questi accorgimenti aiutano a preservare la qualità degli indumenti e a mantenere igienici sia gli asciugamani sia i vestiti, assicurando risultati migliori anche quando la routine quotidiana impone soluzioni rapide e pratiche.