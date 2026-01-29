E’ uno dei principali prodotti della dieta mediterranea, quella che ci invidiano davvero in tutto il mondo e che, altrove, non viene prodotta alla stessa maniera di come succede nel nostro paese.

Stiamo parlando della mozzarella e ci sono alcune regioni, come la Campania, che hanno davvero il primato nella sua produzione, specialmente se si tratta di quella di bufala. La mozzarella, la regina incontrastata delle nostre tavole, che viene venduta sia nei caseifici quanto anche nei supermercati.

Spesso ci poniamo la domanda, ad esempio, quando la vediamo nel suo reparto frigo: ma da dove proviene la mozzarella che è venduta da Eurospin?

La mozzarella venduta da Eurospin: ecco chi la produce

La domanda che sempre ci poniamo, quando andiamo a fare la spesa, ma alla quale (e non per tutti i prodotti) riusciamo a dare una risposta è: da dove proviene tutto ciò che portiamo in tavola? Di solito, ma anche per obbligo di legge, tutta la filiera di produzione di un determinato prodotto, deve essere tracciabile e, quanto meno, anche scritta sull’etichetta, in modo tale che il consumatore possa sapere da dove arriva ciò che sta acquistando, specialmente per quel che riguarda i prodotti alimentari.

Un altro errore che viene fatto è quello di pensare o credere che, solo i prodotti che abbiano un marchio blasonato siano i migliori e che quindi, ad esempio, nei discount, dove le marche sono rare o mancano del tutto, ci siano dei prodotti di qualità scadente. Niente di tutto questo, anzi: è un tipo di convinzione che va sradicato alla base. Perchè, anche i prodotti che non hanno un marchio famoso, sono di ottima qualità, e un esempio ce lo dà proprio Eurospin.

Ad esempio, proprio ritornando sull’argomento mozzarella, sai da dove proviene questo prodotto caseario? Dietro quelle confezioni semplici, senza grandi marche e grandi colori, c’è una produzione che fa invidia proprio a tutti. Non solo mozzarella perchè da Eurospin c’è una vasta gamma di prodotti caseari (compresi formaggi ed altri latticini) che non hanno nulla da invidiare agli altri supermercati. Questa catena di supermercati, da sempre, ha una solida collaborazione con una catena di produttori e, ciò che arriva sulle nostre tavole, è sempre di altà qualità, oltre che di grande convenienza.

La mozzarella con il marchio “Land” che trovi nei reparti frigo di Eurospin è prodotta dalla Galbani, una delle aziende casearie più importanti d’Italia: per questo, porti a casa un prodotto di qualità, anche se spendi qualche euro in meno rispetto al fatto se lo trovavi con il suo nome o meno. A differenza delle ciliegine di mozzarella che, invece, sono prodotte dalla “Garofalo”, mentre la mozzarella di bufala arriva dalle “Fattorie Garofalo”. Ottimi prodotti ma a piccolo prezzo.