A qualcuno potrà sembrare una stranezza o un’azione fatta senza senso, invece nasconde dietro qualcosa di molto importante: riguarda il frigorifero.

Ci sono alcune persone che, per necessità e non solo, hanno deciso di inserire una spugna all’interno del proprio frigo. Una pazzia o un qualcosa che può veramente aiutarti a salvare anche la vita dell’elettrodomestico stesso?

Basta una piccola spugnetta per i pieatti posozionata in un punto strategico del tuo frigorifero per aiutarti a risolvere un annoso problema. Ecco il motivo.

Il piccolo oggetto che salverà il tuo frigorifero

Potrà sembrare strano, ma ha davvero i suoi vantaggi: inserire una spugnetta per i piatti all’interno del tuo frigorifero non è una pazzia, anzi: ti aiuterà a mantenere i cibi che sono contenuti al suo interno più a lungo di quello che pensi. Non è una strana abitudine, ma un qualcosa che ti aiuterà anche a salvare il tuo frigo e a dargli una vita molto più lunga di quella che già ha. Secondo una rivista specializzata vi sono diversi motivi per cui è necessario quanto utile inserire una spugnetta per i piatti all’interno dell’elettrodomestico.

Innanzitutto aiuta ad eliminare l’umidità e tutti gli odori sgradevoli che possono crearsi all’interno e, successivamente, ti permetterà di far durare più a lungo ciò che conservi nel frigo. A creare, molto spesso, i cattivi odori nel frigo quanto anche la muffa, avvertono gli esperti, possono essere anche gli sbalzi di tempratura e di corrente che il frigo subisce senza che nemmeno noi ce ne accorgiamo. “Il trucco della spugna funziona perché le spugne, per loro natura, assorbono l’umidità. All’interno di un frigorifero chiuso e privo di corrente, si forma condensa quando la temperatura varia” – spiegano gli esperti.

Se l’umidità diminuisce all’interno del frigo, la frutta e la verdura che, di per se, sono gli alimenti che prima deperiscono, vedranno aumentare drasticamente la loro durata di conservazione, grazie proprio alla presenza della spugnetta che aiuta a trattenere l’umidità e a non farla poggiare su di loro. C’è però da dire un’altra cosa: anche la pulizia del frigo è importante, non solo inserire la spugnetta per i piatti al suo interno.

Per questo, anche con una cadenza mensile, non dimentichiamo di pulirlo anche con attenzione, utilizzando un mix di acqua, aceto e bicarbonato, spruzzandolo all’interno e pulendo il tutto con un panno di microfibra, in modo da lasciare pulizia sì, ma anche un gradevole odore presente al suo interno. Un piccolo gesto che darà lunga vita al frigo.