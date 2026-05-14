Eliminare definitivamente le zanzare si può e basta un comune rotolo di carta igienica

Arriva l'estate e con essa torna l'incubo zanzare, una questione per la quale c'è un trucco risolutivo e semplicissimo: serve un rotolo di carta igienica.

La prima volta l’ho vista in una casa al mare, vicino a Terracina. Un rotolo di carta igienica appoggiato sul davanzale della cucina, mezzo srotolato, con quell’odore forte di eucalipto e menta che sembrava uscito da una vecchia erboristeria. Pensavo fosse un rimedio improvvisato, uno di quelli che si tramandano tra vicini quando le zanzare iniziano a girare alle sette di sera e non ti lasciano finire una cena sul balcone.

Poi l’ho provato anch’io. Non fa miracoli. Però qualcosa succede.

Le zanzare lavorano soprattutto con l’olfatto. Cercano anidride carbonica, umidità, pelle. Alcuni odori forti le disturbano, o almeno le rallentano. Citronella, lavanda, eucalipto, menta piperita. Non è una scoperta nuova, ma il modo in cui viene usata cambia parecchio l’effetto. La carta igienica, ad esempio, trattiene l’olio quel tanto che basta senza saturare l’aria come fanno certi diffusori elettrici. E poi la puoi infilare ovunque. Dietro una tenda. Sul comodino. Accanto alla finestra del bagno, che spesso è il punto da cui entrano tutte.

L’odore resta addosso alla stanza

Il trucco è non esagerare. Tre o quattro gocce per foglio bastano. Quando si esagera con gli oli essenziali, soprattutto la menta, l’aria diventa quasi metallica. Dopo mezz’ora ti viene voglia di aprire tutto. Con lavanda ed eucalipto insieme, invece, resta una specie di equilibrio strano. Più secco.

C’è chi usa direttamente il rotolo intero, ma secondo me funziona meglio con fogli sparsi in punti precisi. Vicino alle tende leggere, per esempio. Le zanzare si infilano dove l’aria si muove poco. In camera da letto io ne lascio uno dietro la testiera. Non si vede nemmeno.

Una cosa che nessuno dice: il tipo di carta cambia parecchio. Quella troppo compatta assorbe male gli oli. Quella economica da supermercato, doppio velo sottile, paradossalmente va meglio. Si impregna subito e lascia evaporare il profumo in modo più continuo. Sembra un dettaglio inutile, ma dopo qualche tentativo te ne accorgi.

Le sere peggiori sono quelle senza vento

Quando l’aria è ferma, soprattutto dopo un temporale estivo, le zanzare diventano aggressive in modo quasi assurdo. È lì che questi rimedi casalinghi mostrano i limiti. Se hai una stanza umida o vivi vicino a giardini pieni di sottovasi, la carta con gli oli da sola non basta. Riduce il fastidio, magari sposta le zanzare verso un altro angolo della casa, ma non le elimina.

Eppure c’è qualcosa di più tollerabile rispetto agli spray chimici. Quei prodotti lasciano sempre una sensazione appiccicata alle mani, ai tessuti, perfino ai bicchieri lasciati sul tavolo. Gli oli essenziali hanno un comportamento meno invasivo. Anche se ogni tanto la lavanda, col caldo, ricorda certe camere d’albergo vecchie rimaste chiuse tutto l’inverno.

Una combinazione che mi ha sorpreso è eucalipto e scorza di limone. Non la classica citronella. Il limone vero, quello strofinato appena sulla carta. Dura pochissimo ma nelle prime ore sembra creare una specie di confusione nell’aria. Le zanzare girano più alte, fanno traiettorie strane vicino alle lampade. Sarà suggestione, forse. Però nelle notti in cui il ventilatore non basta, si finisce a fare attenzione anche a questi dettagli minuscoli.

Il problema vero è che gli oli evaporano in fretta. Dopo una giornata il profumo cambia, si spegne, resta solo una traccia amara. Bisogna rifare tutto da capo, spesso senza nemmeno pensarci troppo. Un gesto rapido mentre si apre la finestra al mattino o si mette su il caffè. E alla fine il rotolo impregnato lì vicino alla porta diventa parte della stanza, come il bicchiere lasciato sul lavello o il telecomando sparito tra i cuscini del divano.