Estate 2026, giugno fino a +2°C sopra media e un luglio ancora più rovente: cosa dicono le proiezioni ECMWF

Le proiezioni stagionali ECMWF, rilanciate l’8 maggio 2026 da iLMeteo, disegnano un possibile avvio di Estate 2026 subito caldo in Italia: giugno con temperature fino a 1,5-2°C sopra la media e un luglio ancora più pesante, localmente vicino ai +3°C. Un quadro che riguarda buona parte dell’Europa e che, oltre alle ondate di calore, riporta al centro anche il rischio di temporali violenti, siccità e una pressione crescente su salute pubblica e territorio.

Giugno parte prima del previsto: anticiclone africano e prime punte oltre i 30-32°C

Il primo campanello arriva da giugno. Nelle mappe del Centro Europeo ECMWF si vede un’anomalia termica positiva diffusa su gran parte del continente, Italia compresa. In parole semplici: l’estate potrebbe farsi sentire subito, già nelle prime settimane.

Secondo la lettura di Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo, alla base ci sarebbe una presenza più insistente dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, con aria calda in risalita dal Sahara verso la penisola. Se la tendenza sarà confermata dai prossimi aggiornamenti, gli effetti potrebbero essere concreti: massime oltre i 30-32°C, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con città interne e aree urbane alle prese con il primo vero stress da caldo. Non si tratta ancora di una previsione nel dettaglio, ma di una tendenza stagionale. Il segnale, però, è già chiaro: caldo in anticipo, notti meno fresche e un giugno che a tratti potrebbe sembrare piena estate.

Luglio sotto osservazione: fino a +3°C e le aree italiane più esposte al caldo estremo

Il mese più delicato, almeno per ora, è luglio. Nelle ultime elaborazioni del Centro Europeo, il secondo mese dell’estate meteorologica è quello che mostra lo scarto più marcato, con anomalie termiche fino a +3°C rispetto ai valori climatici di riferimento. Il segnale abbraccia un’area molto ampia, dalla Penisola Iberica alla Francia fino alla Scandinavia, e dentro questo quadro anche l’Italia resta tra le zone da seguire con particolare attenzione.

Le aree più esposte, in base al materiale diffuso, sarebbero la Val Padana, diverse zone del Centro-Sud peninsulare e le aree interne di Sicilia e Sardegna. Qui le ondate di calore potrebbero portare i termometri oltre i 35°C più volte. È uno schema già visto negli ultimi anni: giornate torride, afa nelle città, minime alte anche di notte. E soprattutto caldo che dura. Perché il problema non è solo il picco, ma la persistenza: quella che rende più difficile il raffreddamento notturno e pesa, giorno dopo giorno, su persone, colture e consumi energetici.

Mediterraneo più caldo, più energia in gioco: così aumenta il rischio di eventi violenti

C’è poi l’altro lato della medaglia. Un Mediterraneo surriscaldato e gli strati più bassi dell’atmosfera pieni di energia vogliono dire più umidità e più evaporazione. Quando questa massa d’aria calda e instabile incontra correnti più fresche, per esempio di origine atlantica, il contrasto può innescare fenomeni estremi. Non succede sempre, ma le condizioni favorevoli ci sono.

Nel testo diffuso da iLMeteo si parla in modo esplicito del rischio di supercelle temporalesche, sistemi convettivi organizzati capaci di scaricare nubifragi, grandinate di grosse dimensioni e raffiche discendenti molto violente, i cosiddetti downburst. È un tema tornato spesso nelle analisi degli ultimi anni, soprattutto sul Nord Italia e in alcune aree interne del Centro. Più calore, insomma, non vuol dire soltanto più sole. Può voler dire anche temporali meno frequenti ma molto più intensi: rapidi, localizzati, difficili da gestire.

Siccità, salute e territorio: quando il caldo rischia di diventare un’emergenza

Le possibili conseguenze non si fermano alle mappe delle temperature. Un’estate con anomalie termiche persistenti può aggravare il rischio di siccità prolungata, ridurre la disponibilità d’acqua in alcune zone agricole e mettere sotto pressione reti elettriche, città e servizi sanitari. Le persone più fragili restano sempre le stesse: anziani, bambini piccoli, lavoratori esposti all’aperto e chi vive nei grandi centri urbani, dove l’effetto isola di calore peggiora ulteriormente la situazione. E le notti tropicali, quando le minime restano troppo alte, sono spesso il passaggio più pesante.

Poi c’è il territorio. Settimane di suoli secchi e piogge improvvise, concentrate in poco tempo, non si compensano affatto. Anzi: aumentano i problemi di assorbimento del terreno, i ruscellamenti rapidi e gli allagamenti lampo. Per questo il caldo estremo viene trattato sempre più spesso come una vera emergenza di protezione civile, al pari di altre forme di maltempo. Le proiezioni ECMWF, è bene ricordarlo, indicano una tendenza e non un bollettino definitivo per la singola città. Ma il segnale è netto: l’Estate 2026 potrebbe partire in anticipo, alzare ancora di più il livello a luglio e imporre fin da ora attenzione su acqua, salute e gestione del rischio.