Moda sostenibile, sei sicuro di sapere che cosa compri? Ecco i dettagli a cui fare attenzione

La moda sostenibile è un modo per rispettare il Pianeta e anche noi stessi ma, ovviamente, bisogna esser certi di che cosa si sta comprando e per esserlo ci sono dettagli importanti da osservare.

C’è una scena che torna spesso. Magazzini enormi, aria umida, odore di plastica e tintura ancora fresca. Scatoloni accatastati fino al soffitto con magliette che costano meno di una pizza al taglio. Qualcuna verrà venduta, molte no. Una parte finirà in saldo dopo due settimane, un’altra attraverserà mezzo mondo per essere distrutta altrove, lontano dagli occhi.

La moda sostenibile nasce anche da qui. Da un sistema che produce troppo, troppo in fretta, e che per anni ha funzionato perché nessuno guardava davvero cosa succedeva dietro un’etichetta cucita male.

Il problema non è soltanto ambientale. Quello è quasi il livello più visibile: l’acqua consumata dal cotone, i pesticidi, il poliestere che rilascia microplastiche a ogni lavaggio. Basta prendere una felpa sintetica nera dopo il ciclo in lavatrice e guardare il filtro. Quella polvere grigia non sparisce nel nulla.

Poi ci sono le sostanze chimiche. Alcune sono note da decenni. Azo-coloranti, ftalati, metalli pesanti, antimuffa usati durante lunghi trasporti marittimi. In certi capi economici l’odore acre che senti appena apri la busta non è “odore di nuovo”. È il contrario di nuovo. È roba vecchia industrialmente, compressa, trattata, stabilizzata perché sopravviva a container bollenti e mesi di stoccaggio.

La velocità ha cambiato il modo in cui trattiamo i vestiti

La fast fashion non vende solo abiti. Vende rotazione mentale. Ti abitua all’idea che una maglia possa durare quanto una story Instagram. Due mesi, forse meno.

Cinquantina di micro-collezioni all’anno. A volte anche di più. E il punto è che il sistema funziona benissimo proprio perché la qualità è mediocre. Se una cucitura cede dopo pochi utilizzi, il cliente torna. Compra ancora. Nessuno lo dice apertamente, ma una durata eccessiva oggi è quasi un difetto commerciale.

La slow fashion prova a rallentare questo meccanismo. Produzioni più piccole, filiere più controllabili, materiali meno aggressivi. Però c’è una contraddizione che chi lavora davvero nel settore conosce bene: non tutto ciò che è “naturale” è automaticamente pulito.

Il cotone, per esempio, ha una reputazione romantica che spesso non merita. Coltivarlo richiede enormi quantità d’acqua e pesticidi. Alcuni tessuti artificiali derivati da cellulosa, come lyocell o modal, in certi casi hanno un impatto più gestibile di un cotone convenzionale coltivato male. Questa cosa infastidisce parecchi puristi del naturale.

Le etichette servono, ma fino a un certo punto

Le certificazioni aiutano. GOTS, Oeko-Tex, standard biologici, controlli sociali. Sono strumenti utili perché senza verifiche esterne chiunque può scrivere “green” su una felpa beige e fotografarla vicino a una pianta secca.

Però le certificazioni non raccontano tutta la storia. Alcuni marchi rispettano i parametri minimi e intanto producono quantità insensate. Altri fanno capsule sostenibili da usare come vetrina mentre il grosso della produzione continua identico a prima.

Il Made in Italy, poi, è diventato un territorio ambiguo. Basta poco perché un capo ottenga quell’etichetta. A volte arrivano semilavorati dall’Asia, si stampa una grafica in laboratorio, si cambia packaging, e improvvisamente il prodotto “nasce” in Italia. Chi lavora nel tessile queste cose le vede continuamente, soprattutto nelle fiere di settore dove gli stessi fornitori vendono linee opposte a clienti opposti.

Il consumatore c’entra più di quanto vorrebbe

C’è una responsabilità diffusa che raramente piace affrontare. Molti vogliono vestiti etici, biodegradabili, prodotti bene, pagati il giusto. Però pretendono anche spedizioni gratuite, resi illimitati e prezzi bassissimi.

Le due cose insieme spesso non stanno in piedi.

Un capo costruito bene costa di più perché il tempo umano costa. Costa la tintura meno tossica. Costa il laboratorio che non tiene dodici persone sotto neon accesi quattordici ore al giorno.

Eppure nemmeno comprare “sostenibile” risolve automaticamente il problema. Ci sono armadi pieni di capi etici messi due volte. Anche l’accumulo elegante rimane accumulo.

Forse la parte più strana della moda sostenibile è questa: a un certo punto smette di riguardare i vestiti e comincia a riguardare il nostro rapporto con il desiderio.