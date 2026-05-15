Perché non ho mai voglia di allenarmi? Ecco come motivarsi in soli 3 minuti

Ci sono mattine in cui il problema non è allenarsi. È infilarsi le scarpe. Il cervello inizia una trattativa ridicola mentre il caffè è ancora troppo caldo: magari dopo, magari stasera, magari oggi salto. Succede anche a chi si allena da anni. Anzi, a volte succede di più.

La retorica della disciplina totale ha stancato parecchia gente. Funziona per un periodo, poi lascia una specie di rumore di fondo. Quello che regge davvero, spesso, è qualcosa di meno eroico. Una familiarità quasi banale con il gesto. Preparare i vestiti la sera prima. Uscire senza pensarci troppo. Accettare che alcuni allenamenti saranno mediocri.

Una cosa che quasi nessuno dice: molte persone non mollano per pigrizia. Mollano perché ogni sessione viene caricata di aspettative emotive enormi. Se corro devo sentirmi rinato. Se faccio palestra devo essere produttivo. Quando non succede, il cervello registra fallimento. E il giorno dopo oppone resistenza.

Il corpo cambia l’umore più in fretta delle idee

Dopo venti minuti di movimento il mondo tende ad avere contorni diversi. Non sempre migliori. Diversi. Chi si allena regolarmente lo riconosce subito: certi pensieri perdono volume mentre il respiro si sistema. Non è magia delle endorfine raccontata nei reel motivazionali. È più fisico, quasi meccanico.

A volte basta camminare veloce sotto il freddo di febbraio. Le mani gelate, il semaforo che non scatta mai, il bar all’angolo che odora di cornetti bruciacchiati. Poi rientri e ti senti meno bloccato. Non felice. Meno incastrato.

Molti cercano la motivazione prima di iniziare. In realtà capita spesso il contrario: il movimento produce motivazione retroattiva. Parti svogliato, finisci meno svogliato. È un dettaglio che cambia parecchio, perché smette di trasformare ogni allenamento in una prova psicologica.

Gli obiettivi troppo ambiziosi hanno qualcosa di teatrale

“Da lunedì mi alleno sei giorni su sette” è una frase che dura pochissimo. Il problema non è la volontà. È il tipo di immagine mentale che ci costruiamo addosso. Appena salti due sessioni, ti senti fuori dal personaggio.

Funzionano meglio obiettivi quasi modesti. Tre allenamenti. Venti minuti veri. Fine. C’è meno epica e più continuità. E la continuità ha effetti strani: modifica il modo in cui organizzi le giornate senza fare troppo rumore.

Con il tempo inizi anche a riconoscere i segnali del sovraccarico mentale. Irritazione inutile. Sonno leggero. Quella sensazione di fastidio appena guardi il borsone. Molti insistono proprio lì, convinti che fermarsi significhi perdere terreno. Invece spesso stanno solo accumulando stanchezza nervosa.

Una delle intuizioni più utili che ho sentito in palestra veniva da un istruttore cinquantenne con una spalla piena di cicatrici: “Ci sono settimane in cui allenarsi bene significa uscire prima”. All’inizio sembrava una frase da pigri. Poi inizi a capire.

La routine aiuta, ma ogni tanto va sabotata

Le routine troppo rigide diventano fragili. Saltano appena cambia qualcosa: una riunione lunga, una notte dormita male, un periodo storto. Chi riesce a mantenere un rapporto stabile con l’attività fisica spesso ha routine elastiche, non perfette.

C’è chi alterna palestra e camminate senza sensi di colpa. Chi usa allenamenti diversi a seconda dell’umore. Chi mette musica aggressiva solo per fare stretching. Non tutto deve avere una logica impeccabile.

Anche il corpo si stanca della ripetizione mentale. Fare sempre lo stesso circuito, nello stesso posto, alla stessa ora, può trasformare l’allenamento in una specie di timbratura emotiva. Cambiare percorso, allenarsi all’aperto, perfino usare una palestra diversa per una settimana può riaccendere qualcosa.

E poi c’è il riposo, che molti vivono quasi con sospetto. Però il burnout nel fitness raramente arriva all’improvviso. Di solito manda segnali piccoli e abbastanza noiosi. Ti alleni, ma senza presenza. Ti trascini dentro la sessione come chi controlla email alle undici di sera.

A quel punto non serve aggiungere forza di volontà. Forse serve togliere pressione. Oppure stare fermi due giorni senza trasformarlo in un dramma personale.