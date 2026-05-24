Meringhe senza uova, la ricetta passo passo per una versione vegan croccante fuori e cava dentro

Le meringhe senza uova sono una di quelle ricette che sembrano facili e invece si giocano su pochi passaggi fatti bene. Basta poco per farle andare storte: montare l’acquafaba a occhio, mettere lo zucchero troppo presto, pensare che il forno debba cuocere invece di asciugare. Eppure, quando tutto fila, il risultato c’è eccome: croccanti fuori e cave dentro, leggere, friabili, con quella consistenza sottile che si rompe tra le dita e lascia appena qualche briciola nel piatto.

Gli ingredienti giusti: perché l’acqua dei ceci in barattolo funziona meglio

La base è tutta qui: l’acquafaba, cioè il liquido dei ceci in barattolo oppure, in alternativa, la loro acqua di cottura. In teoria vanno bene entrambe, ma nella pratica quella del barattolo è più semplice da usare perché resta più costante come densità. È proprio questa regolarità a fare la differenza: il liquido riesce a trattenere aria e a comportarsi un po’ come un albume montato. Con quella fatta in casa, invece, si rischia più facilmente un composto troppo leggero, che monta poco o perde struttura in fretta.

Per circa 6 persone servono 146 grammi di acquafaba, 73 grammi di zucchero di canna tritato a velo e 1 cucchiaino di succo di limone. Lo zucchero deve essere il più fine possibile: se i granelli restano grossi, il composto monta peggio e viene meno liscio. Il limone non serve a dare gusto, ma a dare stabilità mentre si monta. Attenzione anche alla ciotola: deve essere perfettamente pulita, asciutta e senza tracce di grasso. Basta davvero poco, anche solo un velo d’olio, per rovinare tutto.

Montare l’acquafaba senza errori: quando aggiungere limone e zucchero

Il punto più delicato è questo. Si versa l’acquafaba in una terrina e si comincia a montare con le fruste elettriche. All’inizio sembra impossibile che da quel liquido venga fuori una meringa: si forma una schiuma larga, piena di bolle irregolari, quasi da sapone. È normale. Dopo qualche minuto, però, il composto cambia faccia e comincia a prendere corpo. Quando è ben spumoso, si aggiunge il succo di limone senza smettere di montare.

Lo zucchero va messo dopo, poco alla volta, meglio se facendolo scendere ai lati delle fruste. È un dettaglio semplice, ma aiuta a non smontare il composto. Poi serve pazienza: bisogna continuare finché la massa non diventa lucida, soda, compatta, capace di restare attaccata alle fruste senza cedere. Il segnale è quello classico: si solleva il frullino e la punta resta dritta, non cola. Se ci si ferma prima, in forno le meringhe si allargano. Se invece la montata è fatta bene, tengono la forma anche con una sac à poche o con due cucchiaini.

C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: l’umidità dell’aria. Nelle giornate più umide il composto può sembrare pronto e poi perdere definizione più in fretta. Non significa che la ricetta non funzioni. Le meringhe, semplicemente, sono molto sensibili all’acqua presente nell’aria.

Cottura? No, asciugatura: tempi, temperatura e segnali per capire se sono pronte

Le meringhe vegan non si cuociono davvero: si asciugano. Sembra una sfumatura, ma non lo è. Vuol dire che il forno non deve colorire né gonfiare il composto in poco tempo. Deve solo togliere umidità, lentamente.

Una volta formate sulla teglia rivestita con carta forno, si mettono in forno già caldo a 100 °C. Il tempo indicativo è di circa 120 minuti, ma non basta guardare l’orologio. Contano il forno di casa, la grandezza delle meringhe e, ancora una volta, l’umidità dell’ambiente. Il segnale più affidabile è semplice: toccandole piano, non devono più appiccicare. Devono essere asciutte all’esterno e staccarsi senza fatica dalla carta.

C’è poi il dettaglio che fa capire se il risultato è davvero centrato: l’interno cavo. Non succede sempre in modo identico per tutte, ma quando la struttura viene bene quella leggerezza si sente subito. Il forno ventilato può dare una mano, però va controllato: se spinge troppo, asciuga in fretta la superficie e rischia di lasciare il centro ancora umido.

Come conservarle per 2-3 giorni senza farle ammollare

Il problema, spesso, arriva dopo il forno. Le meringhe lasciate in cucina in una giornata umida, vicino al caffè appena fatto o a una pentola sul fuoco, perdono croccantezza in poche ore. Per tenerle bene per 2-3 giorni, conviene aspettare che siano completamente fredde e poi chiuderle in una scatola di latta. È la soluzione più sicura per proteggerle dall’umidità senza romperle.

I contenitori di plastica possono andare, ma trattengono più facilmente la condensa se le meringhe non sono ancora fredde del tutto. La latta resta la scelta più affidabile anche perché aiuta a conservare quella friabilità asciutta che si sente subito al primo morso. Se appena sfornate sembravano perfette e il giorno dopo risultano un po’ gommose, quasi sempre il problema non è nella ricetta: è nella conservazione.

È anche questo il lato più curioso delle meringhe senza uova. Sembrano capricciose, ma in realtà sono precise. Chiedono ingredienti semplici, tempi lunghi e attenzione ai dettagli. E alla fine trasformano l’acqua dei ceci in qualcosa che, al primo assaggio, sembra quasi un piccolo trucco riuscito bene.