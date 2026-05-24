Preparare la pelle al sole prima dell’estate: le quattro mosse per ridurre scottature, macchie e secchezza

Con i primi fine settimana all’aria aperta il copione si ripete: pelle che tira, spalle arrossate, colorito poco uniforme e quella sensazione, spesso falsa, di essere già abbronzati. In realtà la cute sta solo reagendo a uno stress improvviso.

Preparare la pelle al sole prima dell’estate non vuol dire cercare un’abbronzatura lampo, ma arrivare alle prime esposizioni con qualche difesa in più e con meno rischio di ritrovarsi la sera a correre ai ripari con il doposole.

L’abbronzatura è una difesa naturale, ma da sola non basta contro i raggi UV

L’abbronzatura è prima di tutto una risposta del corpo. Quando la pelle prende sole, aumenta la produzione di melanina, il pigmento che aiuta a schermare, almeno in parte, i danni causati dai raggi ultravioletti. Ma attenzione: non è una protezione sufficiente. Il fatto che la pelle si scurisca non significa affatto che sia al sicuro. I raggi UVA vanno più in profondità e sono legati al fotoinvecchiamento; gli UVB, invece, sono quelli che più facilmente provocano scottature ed eritemi. Ecco perché l’idea di “fare una base” senza protezione resta uno degli errori più comuni. Anche chi si abbronza con facilità può andare incontro a disidratazione, macchie e danni che si accumulano col tempo. Preparare la pelle, quindi, non serve a forzarla, ma a renderla meno esposta nel passaggio tra mesi passati al chiuso e giornate di colpo più lunghe e luminose.

Idratazione quotidiana, la prima vera mossa contro secchezza e pelle che tira

La prima mossa è la meno appariscente, ma spesso è la più utile: idratare bene la pelle ogni giorno. Nel contenuto della Farmacia A Carità si consiglia di arrivare ad almeno 1,5 litri di liquidi al giorno, una soglia ragionevole per molte persone, da adattare però a età, attività fisica, temperature e condizioni cliniche individuali. Quando la pelle è disidratata diventa più fragile, opaca, più reattiva. Lo si vede anche in segnali piccoli ma chiari: gambe che “sbiancano” dopo la doccia, viso che pizzica appena si mette il solare. Bere con regolarità aiuta, ma non basta se la routine quotidiana continua a impoverire il film idrolipidico. Docce troppo calde, detergenti aggressivi e ambienti climatizzati possono peggiorare la secchezza proprio nel periodo in cui si ricomincia a stare di più all’aperto. In questa fase conviene puntare su creme idratanti semplici, usate con costanza, soprattutto dopo bagno o doccia, quando la pelle perde acqua più facilmente. Non è il gesto più vistoso, ma spesso è quello che decide la differenza tra un’abbronzatura che regge e una pelle che dopo pochi giorni inizia già a spellarsi.

Esfoliazione delicata e sport outdoor: i due gesti che aiutano davvero la pelle

Esfoliare prima dell’estate può essere utile, ma solo se lo si fa con misura. Il punto non è “grattare via” gli strati superficiali, bensì togliere le cellule morte che rendono la pelle ruvida e il colorito disomogeneo. Un’esfoliazione delicata, fatta con moderazione e con prodotti adatti al proprio tipo di pelle, può aiutare ad avere una superficie più uniforme e, di conseguenza, un’abbronzatura più omogenea. La parola chiave, però, è una sola: delicatezza. Se la pelle resta arrossata o sensibilizzata, il risultato è l’opposto e le prime esposizioni diventano ancora più rischiose.

Accanto alla cura della pelle c’è poi un aspetto che spesso passa in secondo piano: muoversi all’aria aperta. Nel materiale della farmacia viene citato lo sport outdoor come aiuto per migliorare l’ossigenazione dei tessuti, ed è un’indicazione che ha una sua logica concreta. Camminare, andare in bici o allenarsi fuori con gradualità non prepara la pelle come farebbe un filtro UV, ma abitua il corpo a luce, temperature e sudorazione diverse da quelle invernali. C’è anche un effetto pratico: chi passa più tempo all’esterno prima dell’estate si accorge prima di come reagisce la propria pelle, se tira, si arrossa o si secca nelle zone più esposte. È un punto meno immediato, ma reale: preparare la pelle al sole non dipende solo dai prodotti, dipende anche dal tornare a osservarla nelle condizioni in cui dovrà affrontare il sole.

Protezione solare e fototipo: la scelta dell’SPF che evita gli errori più comuni

La regola decisiva resta una: scegliere la protezione solare in base al fototipo, non alla voglia di abbronzarsi. Le pelli molto chiare, quelle che si scottano facilmente e si abbronzano poco, hanno bisogno di un SPF molto alto, come 50+, soprattutto nelle prime esposizioni. Le pelli medio-scure o che si abbronzano più facilmente possono orientarsi su filtri più bassi, ma senza confondere la capacità di pigmentarsi con una resistenza senza limiti. Nel testo della Farmacia A Carità vengono citati, per esempio, una crema SPF 50+ per pelli molto chiare e una SPF 15 per pelli medio-scure, oltre a spray leggeri disponibili in SPF 15, 30 e 50+. Il criterio è corretto: il filtro va scelto in base al fototipo, all’intensità del sole e al tempo di esposizione.

Per orientarsi, anche fonti istituzionali come il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità ricordano quanto sia importante evitare il sole nelle ore centrali e usare protezioni adeguate, da riapplicare con regolarità. Non basta metterle al mattino e pensarci più: il prodotto va rimesso, soprattutto dopo il bagno, dopo una sudorazione intensa o dopo essersi asciugati con l’asciugamano. E qui sta uno degli errori più frequenti: molte scottature non dipendono da un filtro sbagliato, ma dal fatto che lo si usa troppo poco o troppo tardi, quando la pelle è già calda. In fondo, preparare la pelle al sole prima dell’estate vuol dire proprio questo: togliere spazio all’improvvisazione. Non servono gesti estremi, ma costanza, gradualità e meno fretta di prendere colore subito.