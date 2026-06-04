Ondate di calore, consumi elettrici e gas refrigeranti: il costo ambientale dei vecchi condizionatori

Nelle case italiane, con le prime ondate di calore di fine maggio e l’estate 2026 alle porte, tornano a riaccendersi milioni di condizionatori. Molti sono lì da oltre dieci anni. E con loro tornano anche i dubbi: consumi elettrici, bolletta più pesante, impatto ambientale di apparecchi ormai superati. Il tema non riguarda più soltanto il fresco in salotto. Secondo il materiale tecnico disponibile e le indicazioni delle agenzie internazionali, i climatizzatori più vecchi gravano di più sulla rete, in molti casi usano refrigeranti meno efficienti e, se smaltiti male, diventano un problema anche dopo la dismissione. Una questione concreta, insomma, che parte da casa e arriva fino agli obiettivi climatici europei.

Caldo record in città, così scatta la corsa al raffrescamento domestico

Le città italiane fanno i conti da anni con estati sempre più lunghe e difficili da sopportare. E il raffrescamento domestico è diventato una risposta quasi automatica, soprattutto nei quartieri più fitti e nei palazzi costruiti prima delle ultime regole sull’isolamento. Secondo Copernicus, il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato nel mondo. Il dato, da solo, non racconta tutto quello che succede a Milano, Roma o Bologna, ma aiuta a capire perché in tante case si prenda il telecomando e si allunghino le ore di utilizzo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. E si sente anche la sera, dalle finestre aperte, quando le unità esterne iniziano a girare tutte insieme.

Qui pesa l’età dell’impianto. Un condizionatore vecchio di 10 anni o più, anche se continua a funzionare, spesso lavora peggio, raffredda con più fatica nelle giornate oltre i 38-40 gradi e consuma più energia per garantire la stessa temperatura in casa. Di solito il proprietario se ne accorge tardi: una stanza che si rinfresca lentamente, più rumore del solito, il tecnico chiamato due volte nella stessa stagione. Segnali piccoli, sì. Ma piuttosto chiari.

Perché il raffrescamento pesa sempre di più sulla domanda elettrica globale

Il peso del raffrescamento sulla domanda elettrica globale non è più un tema da specialisti. Secondo la Agenzia internazionale dell’energia (IEA), il raffrescamento degli edifici vale già circa il 10% dei consumi elettrici mondiali. E la quota è destinata a crescere, con l’aumento delle temperature e con la diffusione degli impianti nelle aree urbane. Tradotto: più caldo vuol dire più climatizzatori accesi, più ore di funzionamento e picchi di domanda sempre più difficili da reggere nelle ore centrali del giorno e nelle prime ore della sera.

In questo scenario, l’efficienza fa davvero la differenza. Un apparecchio datato, in classe energetica bassa, può consumare molto più di un modello recente con compressore inverter, che regola la potenza senza continui stop and go. E nei conti di casa la distanza si vede eccome: a parità di utilizzo estivo, un vecchio impianto può tradursi in una spesa extra sensibile in bolletta. È il momento in cui molti se ne accorgono, spesso a luglio, quando arriva l’addebito e scatta la domanda classica: c’è una perdita, c’è un guasto? A volte no. A volte il punto è semplicemente questo: la macchina è ormai fuori tempo.

Gas refrigeranti e emissioni nascoste: il lato meno visibile dei vecchi apparecchi

Poi c’è la parte che si vede meno, quella delle emissioni nascoste. I vecchi condizionatori non consumano soltanto di più: in molti casi usano anche gas refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale più alto rispetto alle soluzioni più recenti. I modelli nuovi hanno adottato via via refrigeranti come R32, mentre sul mercato si fanno spazio sempre più unità con R290 e altre alternative a minore impatto climatico. Non è una differenza solo tecnica. Pesa sul bilancio ambientale dell’apparecchio per tutta la sua vita.

Il problema vero emerge quando l’impianto è usurato, perde gas o viene tenuto male. In quel caso, alle emissioni indirette legate all’elettricità consumata si aggiungono quelle dovute alle eventuali fughe di refrigerante. È l’aspetto che il consumatore nota meno, ma che i tecnici conoscono bene. Se un climatizzatore datato comincia a perdere efficienza, a raffreddare a strappi o a richiedere rabbocchi, il costo non è solo economico. È anche ambientale. E spesso resta fuori dai conti che si fanno a fine mese.

Climatizzatore dismesso, il passaggio decisivo è il ritiro a norma

Quando si decide di cambiare impianto, il passaggio chiave è il ritiro a norma del vecchio apparecchio. Un climatizzatore dismesso non è un rifiuto qualunque: rientra tra i RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e contiene componenti che devono essere gestiti da operatori autorizzati. La rimozione del gas refrigerante, in particolare, deve essere eseguita da personale qualificato, con certificazione F-Gas, prima di avviare il recupero dei materiali.

La strada corretta è il conferimento ai centri di raccolta autorizzati oppure il ritiro tramite installatore o rivenditore, a seconda del tipo di sostituzione. Alluminio, rame, plastica e altre parti possono essere recuperati. Il refrigerante, invece, va trattato con procedure specifiche per evitare dispersioni. Sembra un dettaglio burocratico, ma non lo è. Smaltire male un apparecchio vecchio significa vanificare una parte del beneficio ottenuto scegliendo un modello più efficiente. Per questo, quando si cambia condizionatore, la domanda giusta non è solo “quanto consuma quello nuovo”, ma anche “che fine farà quello vecchio”. È lì che una scelta fatta in casa diventa davvero coerente, sia sul piano economico sia su quello ambientale.