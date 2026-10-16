Calabria: 4,6 milioni di euro per Green Communities e piani di sviluppo sostenibile

La Regione Calabria ha stanziato 4,6 milioni di euro per sostenere le green communities calabria, ovvero quelle comunità locali — in particolare i comuni montani — che intendono costruire piani di sviluppo sostenibile nei settori energetico, ambientale ed economico. I fondi arrivano dal FOSMIT (Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane), relativo alle annualità 2023 e 2024, e rappresentano uno strumento concreto per affrontare due sfide strettamente legate: la transizione ecologica e il contrasto allo spopolamento delle aree interne.

Cosa sono le Green Communities e perché la Calabria ci punta

Il concetto di Green Community nasce dalla legge italiana sulla green economy e indica comunità rurali e montane che scelgono di gestire in modo sostenibile le proprie risorse naturali, trasformandole in un motore di sviluppo locale anziché in un peso da amministrare. Non si tratta semplicemente di installare qualche pannello solare o avviare la raccolta differenziata: l’approccio richiede un piano integrato che tocchi simultaneamente energia, ambiente ed economia del territorio.

La Calabria è una regione con una quota significativa di territorio montano e con un problema strutturale di abbandono demografico nelle aree interne. Molti piccoli comuni perdono residenti ogni anno, con conseguenze dirette su servizi, presidio del territorio e capacità di attirare investimenti. In questo contesto, il bando regionale prova a invertire la logica: invece di considerare la montagna come un territorio marginale, la tratta come una risorsa da valorizzare attraverso la sostenibilità.

Da dove arrivano i 4,6 milioni: il FOSMIT

Il finanziamento è interamente coperto dal FOSMIT, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, che destina risorse specifiche alle zone montane italiane con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali. Le annualità considerate sono quelle del 2023 e del 2024, e la Regione Calabria ha ora approvato il bando per la realizzazione dei piani di sviluppo delle green communities attingendo a queste risorse.

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Il FOSMIT è uno strumento relativamente recente nella cassetta degli attrezzi della politica di coesione italiana: risponde all’esigenza di dare alle montagne un canale di finanziamento dedicato, separato da quelli generici per le aree rurali o per i fondi strutturali europei. Usarlo per le green communities significa scommettere su un modello di sviluppo che sia al tempo stesso ambientalmente coerente e economicamente sostenibile nel lungo periodo.

A chi è rivolto il bando: i comuni montani calabresi

Il bando è destinato ai comuni montani della Calabria. Questa categoria non è solo geografica: implica caratteristiche specifiche di altitudine e struttura territoriale che rendono questi enti locali particolarmente esposti sia alle conseguenze dei cambiamenti climatici — dissesto idrogeologico, siccità, perdita di biodiversità — sia alle pressioni demografiche che svuotano i centri storici.

Per questi comuni, elaborare un piano di sviluppo nell’ambito delle green communities significa costruire una visione condivisa su come gestire boschi, corsi d’acqua, produzioni agricole locali e fonti di energia rinnovabile. Non è un esercizio burocratico: un piano ben fatto può diventare la base per attrarre altri finanziamenti, pubblici e privati, e per ridare senso alla permanenza sul territorio.

I tre assi: energia, ambiente, economia

I piani di sviluppo sostenibile finanziati dal bando calabrese devono coprire tre ambiti distinti ma interconnessi: energetico, ambientale ed economico.

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Ambito energetico: riguarda la produzione e il consumo di energia nei territori montani, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. Le comunità montane hanno spesso un potenziale idroelettrico, eolico o da biomasse che resta sottoutilizzato.

riguarda la produzione e il consumo di energia nei territori montani, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. Le comunità montane hanno spesso un potenziale idroelettrico, eolico o da biomasse che resta sottoutilizzato. Ambito ambientale: include la gestione delle risorse naturali — foreste, acque, suoli — in un’ottica di tutela della biodiversità e di prevenzione del dissesto. Non si tratta solo di protezione, ma di gestione attiva che può generare occupazione locale.

include la gestione delle risorse naturali — foreste, acque, suoli — in un’ottica di tutela della biodiversità e di prevenzione del dissesto. Non si tratta solo di protezione, ma di gestione attiva che può generare occupazione locale. Ambito economico: è forse il nodo più delicato. Un piano di sviluppo che non produce ricadute economiche concrete rischia di restare sulla carta. Le green communities calabresi dovranno quindi dimostrare come le scelte ambientali si traducano in opportunità di reddito per chi abita e lavora in montagna.

Questi tre assi non sono separabili: un impianto a biomasse forestali, per esempio, tocca simultaneamente l’energia (produzione), l’ambiente (gestione del bosco) e l’economia (filiera locale del legno). La sfida sta nel tenerli insieme in una progettazione coerente.

Il contrasto allo spopolamento come obiettivo esplicito

Tra gli obiettivi dichiarati del bando c’è il contrasto allo spopolamento montano, una delle emergenze silenziose del Sud Italia. Comuni che perdono popolazione perdono anche servizi — scuole, presidi sanitari, trasporti — e questo accelera ulteriormente l’abbandono, in un circolo difficile da spezzare.

Le green communities non sono una soluzione magica a questo problema, e sarebbe sbagliato presentarle come tale. Ma possono contribuire a creare condizioni più favorevoli alla permanenza, soprattutto se i piani di sviluppo generano nuova occupazione legata alla gestione del territorio, al turismo sostenibile o alle energie rinnovabili. Il punto critico sarà la qualità della progettazione e la capacità dei comuni di trasformare i fondi in interventi duraturi, non in spese una tantum.

Per approfondire i dettagli del bando è possibile consultare direttamente il portale ufficiale della Regione Calabria, dove è pubblicato il provvedimento completo relativo al FOSMIT e al bando per le green communities.

I 4,6 milioni di euro stanziati dalla Regione Calabria non cambieranno da soli la traiettoria delle aree montane calabresi. Ma se i comuni sapranno costruire piani solidi, integrati e realistici, questo finanziamento può diventare un punto di partenza concreto per un modello di sviluppo che smette di inseguire le aree urbane e comincia a valorizzare ciò che la montagna già possiede.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.