Flessibilità della rete: come i data center e l’AI trasformano il mercato elettrico

La crescita dell’energia rinnovabile sta mettendo sotto pressione le reti elettriche in modo che fino a pochi anni fa sembrava lontano. Sole e vento producono quando le condizioni lo permettono, non necessariamente quando la rete ne ha bisogno. Questo disallineamento tra produzione e consumo è diventato uno dei problemi strutturali più urgenti del sistema energetico europeo — e proprio qui entra in gioco la flessibilità della rete nei data center, un approccio che sta ridisegnando il mercato elettrico in tempo reale.

Il problema che le rinnovabili non possono risolvere da sole

Più pannelli fotovoltaici e più turbine eoliche entrano nella rete, più il sistema deve essere capace di gestire variazioni rapide e imprevedibili. Quando la produzione supera la domanda, i prezzi crollano o diventano negativi. Quando il vento cala improvvisamente, bisogna attivare riserve in tempi brevissimi. Le reti elettriche tradizionali, progettate attorno a centrali programmabili, non sono state costruite per questo tipo di instabilità.

La risposta convenzionale è stata potenziare le infrastrutture di rete e sviluppare sistemi di accumulo. Ma questi investimenti richiedono tempi lunghi e costi elevati. Nel frattempo, il mercato ha iniziato a guardare a risorse già esistenti e già connesse alla rete: tra queste, i data center si sono rivelati candidati inaspettati ma sempre più rilevanti.

Da consumatori passivi a risorse di flessibilità

Per anni i data center sono stati considerati un problema per le reti elettriche: grandi carichi costanti, difficili da prevedere, con consumi cresciuti in modo esponenziale a partire dal 2023 soprattutto a causa dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. Addestrare e far girare modelli di large language model richiede quantità di energia enormi, concentrate in pochi nodi geografici.

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Eppure questa stessa caratteristica — la concentrazione di carichi flessibili e controllabili — può diventare una risorsa. I data center moderni, in particolare quelli progettati con architetture flessibili, possono modulare il proprio consumo in risposta ai segnali di prezzo o alle esigenze della rete. Non si tratta di spegnere i server, ma di spostare nel tempo carichi non urgenti: backup, aggiornamenti, elaborazioni batch, sincronizzazioni tra sistemi. Questi processi possono essere anticipati o posticipati di minuti o ore senza impatto sul servizio.

Questa capacità di modulazione è esattamente ciò che il sistema elettrico cerca quando parla di flessibilità: risorse in grado di rispondere velocemente agli squilibri tra domanda e offerta, partecipando ai mercati di bilanciamento in modo attivo.

Come funziona il mercato near real-time e perché cambia tutto

Il mercato elettrico non è un monolite. Accanto al mercato del giorno prima — dove si programmano i flussi con un anticipo di circa ventiquattro ore — esistono mercati near real-time, ovvero sessioni di aggiustamento che si svolgono nelle ore immediatamente precedenti alla consegna dell’energia. In questi mercati, la velocità di risposta è tutto.

La flessibilità della rete nei data center si esprime proprio qui. Un operatore che gestisce un grande centro elaborazione dati può offrire al gestore della rete la disponibilità a ridurre il proprio carico in un arco di tempo molto breve — nell’ordine dei minuti — in cambio di una remunerazione. Questo tipo di servizio, noto come demand response, non è nuovo in senso assoluto, ma la sua applicazione sistematica ai data center è una novità degli ultimi anni.

Il passaggio richiede però alcune condizioni: sistemi di monitoraggio in tempo reale dei consumi interni, algoritmi capaci di ottimizzare la distribuzione dei carichi tra i server, e contratti con gli operatori di rete che definiscano chiaramente le modalità di partecipazione. Non tutti i data center sono oggi attrezzati per farlo, ma la pressione normativa e di mercato sta accelerando questa transizione.

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Il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella gestione energetica

C’è una certa ironia nel fatto che l’intelligenza artificiale sia allo stesso tempo la causa principale dell’aumento dei consumi dei data center e uno degli strumenti più promettenti per gestire la flessibilità energetica. I modelli predittivi basati su AI possono anticipare i picchi di produzione rinnovabile, stimare la domanda futura con margini di errore molto ridotti e ottimizzare in automatico i carichi all’interno di un data center.

Alcune piattaforme software già in uso permettono di integrare i segnali di prezzo del mercato elettrico con i sistemi di gestione interna dei data center, automatizzando decisioni che fino a poco tempo fa richiedevano intervento umano. Questo tipo di integrazione è destinato a diventare uno standard nel settore, man mano che i mercati di flessibilità diventano più liquidi e accessibili anche a operatori di dimensioni medie.

L’AI, in questo senso, non è solo un consumatore di energia: è anche un abilitatore di efficienza sistemica. La condizione è che venga applicata con criteri chiari e che i suoi benefici vengano misurati in modo indipendente, senza fermarsi alle dichiarazioni degli operatori.

Cosa serve per rendere scalabile questo modello

Il potenziale è reale, ma le condizioni per sfruttarlo appieno non sono ancora ovunque presenti. Tre elementi risultano determinanti.

Regolazione adeguata: i mercati di flessibilità devono essere aperti anche a carichi industriali e commerciali, non solo alle centrali tradizionali. In Europa, la direttiva sulle energie rinnovabili e il regolamento sul mercato elettrico interno stanno spingendo in questa direzione, ma l’implementazione a livello nazionale è ancora disomogenea.

i mercati di flessibilità devono essere aperti anche a carichi industriali e commerciali, non solo alle centrali tradizionali. In Europa, la direttiva sulle energie rinnovabili e il regolamento sul mercato elettrico interno stanno spingendo in questa direzione, ma l’implementazione a livello nazionale è ancora disomogenea. Trasparenza dei dati: per partecipare ai mercati di bilanciamento, i data center devono condividere dati sui propri consumi in tempo reale con i gestori di rete. Questo richiede standard tecnici comuni e accordi sulla gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

per partecipare ai mercati di bilanciamento, i data center devono condividere dati sui propri consumi in tempo reale con i gestori di rete. Questo richiede standard tecnici comuni e accordi sulla gestione delle informazioni commercialmente sensibili. Incentivi economici chiari: la flessibilità ha un costo — in termini di investimenti tecnologici e di rischi operativi — e deve essere remunerata in modo proporzionato. Senza segnali di prezzo adeguati, gli operatori non hanno ragione di modificare le proprie abitudini di consumo.

La flessibilità energetica non è un concetto astratto: riguarda la capacità concreta di un sistema di adattarsi in tempo reale agli squilibri tra produzione e consumo. I data center, con la loro potenza di calcolo e la loro capacità di modulare i carichi, sono oggi uno dei soggetti più interessanti in questo scenario — a patto che il quadro normativo e gli strumenti tecnologici evolvano alla stessa velocità del mercato. Il percorso è appena iniziato, ma la direzione sembra ormai tracciata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.