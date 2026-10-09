L’UE fallisce il REPowerEU: rinnovabili al 63,7% nel 2030, sotto target del 65-69%

La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell’Unione Europea raggiungerà il 63,7% entro il 2030, secondo le proiezioni della società di analisi WoodMac. Un dato che, a prima vista, potrebbe sembrare un risultato significativo, ma che in realtà colloca l’Europa sotto entrambi i target fissati dalla normativa comunitaria. Il dibattito sulle rinnovabili 2030 UE smette così di essere una questione astratta di politica energetica: diventa la misura concreta di quanto l’Europa stia effettivamente mantenendo gli impegni presi.

Due obiettivi, un solo divario

Il quadro normativo europeo in materia di energia rinnovabile si articola su due livelli distinti. Il pacchetto Fit-for-55 stabilisce una quota minima del 65% di elettricità rinnovabile entro il 2030. Il piano REPowerEU, nato in risposta alla crisi energetica seguita all’invasione russa dell’Ucraina, ha alzato ulteriormente l’asticella, fissando un obiettivo ambizioso al 69%.

La proiezione di WoodMac al 63,7% si colloca al di sotto di entrambi. Il divario rispetto al target minimo Fit-for-55 è di poco più di un punto percentuale, ma rispetto all’obiettivo REPowerEU la distanza sale a oltre cinque punti. Non si tratta di scostamenti tecnici trascurabili: in termini di capacità installata e produzione effettiva, quella differenza si traduce in decine di gigawatt che non entreranno in rete entro il 2030.

È utile precisare cosa misura esattamente questa percentuale: si tratta della quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul totale del consumo elettrico dell’UE27, non della quota di energia rinnovabile sul mix energetico complessivo — che include anche calore e trasporti, dove la transizione procede più lentamente.

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Perché le rinnovabili 2030 UE rischiano di restare un obiettivo mancato

Il problema non è la tecnologia, né la disponibilità di capitali privati. Negli ultimi anni l’Europa ha visto crescere in modo significativo la capacità installata di solare fotovoltaico ed eolico. Il rallentamento, semmai, emerge a livello di sistema: le infrastrutture di rete, le procedure autorizzative e la coerenza tra le politiche nazionali e gli impegni comunitari restano i nodi irrisolti.

Le reti elettriche europee sono state progettate per un sistema energetico centralizzato, basato su grandi centrali termoelettriche che producono in modo prevedibile e controllabile. L’integrazione massiccia di solare ed eolico — fonti per natura variabili — richiede reti più flessibili, maggiore capacità di stoccaggio e interconnessioni più robuste tra i paesi membri. Questi investimenti procedono con tempi e ritmi diversi rispetto alla crescita della capacità rinnovabile, creando colli di bottiglia che limitano l’effettiva immissione in rete dell’energia prodotta.

Sul fronte autorizzativo, molti stati membri faticano ancora a semplificare i processi di approvazione per nuovi impianti. Cantieri che in teoria potrebbero essere operativi in pochi anni restano bloccati per molto più tempo tra ricorsi, vincoli paesaggistici e iter burocratici non ancora adeguati alla scala della transizione richiesta.

Un’analisi che arriva in un momento chiave

Immagine generata con AI

Le proiezioni di WoodMac sono state rese note a inizio ottobre 2026, in un momento in cui le istituzioni europee stanno valutando come aggiornare e rafforzare le politiche energetiche per il secondo quinquennio del decennio. Il 2030 non è più un orizzonte lontano: con meno di quattro anni alla scadenza, le finestre temporali per correggere la rotta si stanno restringendo.

La distanza tra il 63,7% proiettato e il 65% minimo del Fit-for-55 potrebbe sembrare colmabile con uno sforzo aggiuntivo concentrato. Ma il percorso verso il 69% di REPowerEU richiederebbe un’accelerazione ben più significativa, su più fronti contemporaneamente: nuovi impianti, potenziamento delle reti, stoccaggio, e soprattutto una maggiore coerenza tra le scelte dei singoli governi nazionali e gli obiettivi comuni.

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Vale la pena ricordare che il REPowerEU nasce da un contesto di emergenza — ridurre la dipendenza dal gas russo — e che la sua ambizione riflette anche una logica di sicurezza energetica, non solo climatica. Mancare quel target significa non solo emettere più CO₂ del previsto, ma anche restare più esposti alle oscillazioni dei mercati internazionali del gas.

Cosa dicono i numeri sul ritmo attuale

Per raggiungere il 65% entro il 2030, l’Europa dovrebbe installare nuova capacità rinnovabile a un ritmo sostenuto e costante nei prossimi anni. Fino ad ora, la crescita c’è stata — il solare in particolare ha superato più volte le previsioni — ma non è distribuita in modo uniforme tra i paesi membri. Alcuni stati, come la Germania, la Spagna e i paesi scandinavi, stanno avanzando a buon ritmo. Altri, soprattutto nell’Europa centrale e orientale, partono da quote rinnovabili più basse e hanno sistemi energetici ancora fortemente dipendenti dal carbone o dal gas.

Questa disomogeneità è rilevante: il dato del 63,7% è una media UE27, che nasconde realtà molto differenti. Un paese che supera il target può compensare statisticamente un altro che resta indietro, ma non può sostituire la capacità produttiva mancante sul territorio di quest’ultimo. La transizione energetica, per essere efficace, deve avvenire ovunque, non solo nei paesi già avvantaggiati dalla geografia o dalle politiche nazionali.

Per chi vuole seguire i dati aggiornati sulla capacità rinnovabile installata nei paesi europei, l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) pubblica statistiche regolarmente aggiornate e accessibili al pubblico.

La proiezione di WoodMac non è una sentenza definitiva: è uno scenario basato sulle tendenze attuali, e gli scenari possono cambiare. Ma il messaggio che emerge è chiaro — e arriva con un anticipo sufficiente perché i governi europei possano ancora decidere se ignorarlo o usarlo come stimolo per accelerare davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.