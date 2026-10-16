Italian Renewables Investment Forum 2026: oltre 400 stakeholder a Roma su prospettive del mercato energetico

Il 13 ottobre 2026, al MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, si è tenuta la quarta edizione dell’Italian Renewables Investment Forum, uno degli appuntamenti di riferimento nel settore degli investimenti nelle energie rinnovabili in Italia. Oltre 400 partecipanti — tra istituzioni, regolatori, utility e investitori — si sono riuniti per confrontarsi sulle prospettive del mercato energetico italiano, in un momento in cui le scelte strategiche sul mix energetico del paese pesano in modo crescente su costi, competitività e sicurezza degli approvvigionamenti.

Un forum che cresce di edizione in edizione

L’evento è organizzato da Green Horse Advisory e Althesys, due realtà che operano rispettivamente nell’advisory specializzato sulle energie rinnovabili e nell’analisi strategica del settore energetico. La formula scelta — riunire in un’unica giornata soggetti con ruoli molto diversi, dai regolatori agli investitori privati — riflette la complessità crescente del mercato delle rinnovabili in Italia, dove le decisioni non si prendono più in compartimenti stagni.

Arrivare alla quarta edizione con oltre 400 presenze non è un dato trascurabile. Significa che il forum ha costruito nel tempo una reputazione come luogo in cui si discutono strategie concrete, non solo dichiarazioni di intenti. La scelta del MAXXI come sede non è casuale: uno spazio istituzionale e culturale di peso, nel cuore di Roma, che trasmette un messaggio preciso sulla natura del confronto che si vuole ospitare.

Perché gli investimenti nelle energie rinnovabili in Italia restano un tema aperto

Il dibattito sugli investimenti nelle energie rinnovabili in Italia è tutt’altro che risolto. Il paese ha obiettivi ambiziosi in termini di capacità installata da fonti pulite, ma la strada tra gli annunci e la realizzazione concreta degli impianti passa attraverso nodi regolatori, autorizzativi e di mercato che rallentano i tempi e aumentano l’incertezza per chi investe.

👉 Leggi anche: REM – Renewable Energy Meeting 2026: oltre 150 partecipanti a Taranto per la prima edizione dedicata alle rinnovabili

È proprio in questo contesto che un forum come quello organizzato da Green Horse Advisory e Althesys trova la sua ragione d’essere. Mettere intorno allo stesso tavolo chi definisce le regole, chi gestisce le reti, chi finanzia i progetti e chi li sviluppa permette di far emergere frizioni e opportunità che spesso restano invisibili se si guarda al settore da un’unica prospettiva.

Gli investitori — fondi infrastrutturali, utility europee, operatori indipendenti — guardano all’Italia con interesse ma anche con cautela. I rendimenti potenziali sono significativi, ma i tempi di sviluppo dei progetti, le incertezze sui meccanismi di incentivazione e la volatilità dei prezzi sull’energia elettrica richiedono analisi approfondite prima di allocare capitale. Un confronto diretto con i regolatori e le istituzioni può ridurre parte di questa incertezza informativa.

Il valore del confronto diretto tra attori diversi

Uno degli elementi distintivi dell’Italian Renewables Investment Forum è proprio la composizione della platea. Non si tratta di un convegno riservato a una sola categoria di operatori. La presenza simultanea di istituzioni pubbliche, autorità di regolazione, grandi utility e investitori crea le condizioni per un dialogo che raramente avviene in modo così strutturato.

Le utility, ad esempio, portano al tavolo la prospettiva di chi deve integrare grandi quantità di energia variabile nelle reti esistenti, con tutti i problemi tecnici ed economici che questo comporta — dallo stoccaggio alla gestione dei picchi, fino alla remunerazione della flessibilità. I regolatori, dal canto loro, sono chiamati a spiegare le logiche che guidano le scelte tariffarie e autorizzative, spesso percepite come opache da chi investe dall’esterno.

👉 Leggi anche: Flessibilità fiscale 2027-2028: come l'Italia intende spendere 14,4 miliardi per l'energia

Questo tipo di confronto produce risultati che difficilmente si ottengono attraverso documenti ufficiali o consultazioni formali: chiarimenti su orientamenti futuri, segnali su priorità politiche, indicazioni su dove si concentreranno le risorse nei prossimi anni. Per chi deve prendere decisioni di investimento su orizzonti di dieci o vent’anni, queste informazioni hanno un valore concreto.

Il mercato energetico italiano nel 2026: quale contesto

Il forum si è tenuto in una fase in cui il dibattito sugli investimenti nelle energie rinnovabili in Italia è influenzato da più variabili contemporaneamente. Da un lato, la pressione europea verso la decarbonizzazione del sistema energetico continua a spingere verso un’accelerazione dello sviluppo delle fonti pulite. Dall’altro, la gestione della transizione richiede scelte difficili su infrastrutture, mercati della capacità e meccanismi di supporto agli investimenti.

La presenza di oltre 400 operatori del settore in un’unica giornata di lavori suggerisce che la domanda di analisi e confronto è alta. Il mercato delle rinnovabili in Italia non è maturo nel senso di stabilizzato: è in una fase di trasformazione rapida, con nuovi strumenti contrattuali come i Power Purchase Agreement (PPA), nuove tecnologie come lo stoccaggio su larga scala, e nuovi attori che entrano nel settore con logiche diverse rispetto alle utility tradizionali.

Per approfondire il quadro complessivo degli obiettivi energetici italiani ed europei, un riferimento utile è il profilo Italia dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), che aggiorna regolarmente i dati su capacità installata, produzione e traiettorie di sviluppo.

Il fatto che Green Horse Advisory e Althesys abbiano raggiunto la quarta edizione con una partecipazione in crescita indica che questo tipo di spazio di confronto risponde a un bisogno reale del mercato. Le prossime mosse sul fronte regolatorio e degli incentivi saranno decisive per capire se gli investimenti nelle energie rinnovabili in Italia manterranno il ritmo necessario a rispettare gli impegni presi a livello europeo — e il forum di Roma è uno dei luoghi dove queste traiettorie cominciano a prendere forma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.