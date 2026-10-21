Sardegna, 14 milioni di euro per il fotovoltaico sui comuni: al via il bando ‘Progetto Pilota’

La Regione Sardegna ha stanziato 14 milioni di euro per portare il fotovoltaico sugli edifici comunali: è quanto prevede il bando Progetto Pilota 2026, un’iniziativa che punta a finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico sul patrimonio edilizio pubblico dei Comuni dell’isola. La scadenza per presentare le domande è fissata al 23 novembre 2026, e le risorse disponibili coprono fino al 100% delle spese ammissibili: una copertura integrale raramente vista nei bandi regionali del settore energetico.

Chi può accedere al bando e per cosa

Il Progetto Pilota 2026 non è aperto a tutti i Comuni sardi indiscriminatamente. Il bando è riservato ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, una soglia che circoscrive la platea dei beneficiari ai centri urbani di dimensioni medio-grandi dell’isola.

Le risorse finanziano due tipologie di intervento: impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, entrambi destinati all’autoconsumo degli edifici di proprietà comunale. Non si tratta quindi di installazioni per immettere energia in rete, ma di sistemi progettati per ridurre i consumi energetici — e i relativi costi — degli immobili pubblici serviti dagli impianti stessi.

Un elemento tecnico qualificante riguarda proprio il dimensionamento degli impianti: ogni progetto deve essere calibrato sui consumi reali delle utenze che andrà a servire, e deve rispettare una soglia minima di autoconsumo. In pratica, non si finanzia qualsiasi installazione fotovoltaica, ma solo quelle effettivamente proporzionate ai fabbisogni dell’edificio pubblico interessato. Questo criterio serve a evitare che i fondi vadano a impianti sovradimensionati rispetto alle esigenze reali, una distorsione non infrequente nei bandi che incentivano le rinnovabili senza vincoli di coerenza con i consumi.

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Fotovoltaico sugli edifici comunali in Sardegna: perché questa misura ha senso

Il patrimonio edilizio pubblico dei Comuni italiani è spesso energeticamente inefficiente: scuole, uffici, palestre, biblioteche e impianti sportivi costruiti decenni fa con standard termici e impiantistici molto lontani da quelli attuali. In Sardegna, come nel resto del Sud Italia, il potenziale solare è tra i più elevati d’Europa, il che rende la transizione energetica degli edifici comunali particolarmente conveniente dal punto di vista tecnico.

Il fotovoltaico sugli edifici comunali in Sardegna può tradursi in un doppio vantaggio: da un lato la riduzione delle bollette energetiche a carico dei Comuni — risorse che possono essere reinvestite in servizi — dall’altro una diminuzione delle emissioni associate ai consumi elettrici degli uffici e delle strutture pubbliche. Va però detto che l’impatto concreto dipende da quanti Comuni riusciranno effettivamente a presentare progetti validi entro la scadenza, e dalla qualità tecnica degli interventi realizzati.

La scelta di concentrare il bando sui Comuni con più di 20.000 abitanti risponde probabilmente a una logica di efficienza amministrativa: i centri più grandi dispongono in genere di uffici tecnici strutturati, capaci di gestire iter progettuali complessi. I piccoli Comuni, spesso privi di personale tecnico dedicato, restano al momento esclusi da questa specifica misura.

Una copertura al 100%: cosa significa in pratica

Il fatto che il contributo possa arrivare fino al 100% delle spese ammissibili è un elemento non scontato. Nella maggior parte dei bandi pubblici per le rinnovabili, il beneficiario deve coprire una quota propria — spesso tra il 20% e il 50% dell’investimento — il che può rappresentare un ostacolo per gli enti locali con bilanci in difficoltà.

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Una copertura integrale elimina questo freno finanziario e rende teoricamente accessibile il bando anche ai Comuni sopra soglia che non dispongono di risorse proprie da destinare a investimenti energetici. Resta da capire, nella pratica, quali voci di spesa rientrino nell’ammissibilità e se i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo siano inclusi o meno — dettagli che spesso fanno la differenza tra un bando davvero accessibile e uno che lo sembra solo sulla carta.

I Comuni interessati possono trovare la documentazione completa e le specifiche tecniche del bando sul portale ufficiale Sardegna Impresa, dove sono disponibili anche i riferimenti per l’assistenza nella compilazione delle domande.

Scadenza al 23 novembre: i tempi sono stretti

Con la scadenza fissata al 23 novembre 2026, i Comuni hanno ancora alcune settimane per raccogliere la documentazione necessaria, sviluppare i progetti e presentare le domande. Non è un margine amplissimo, soprattutto se si considera che un progetto fotovoltaico su edificio pubblico richiede almeno un’analisi energetica preliminare, un rilievo dell’edificio e la verifica della compatibilità strutturale della copertura con i carichi dei pannelli.

Il rischio, in bandi con scadenze ravvicinate, è che i Comuni con uffici tecnici meno attrezzati arrivino impreparati o consegnino progetti qualitativamente insufficienti. La Regione Sardegna, con questa misura, segnala comunque una direzione chiara: accelerare la transizione energetica del patrimonio pubblico, partendo dagli enti locali di dimensioni significative, con risorse integrali e un focus sull’autoconsumo reale piuttosto che sulla produzione fine a se stessa.

Resta da vedere quanti Comuni riusciranno a cogliere l’opportunità entro i tempi previsti e quali risultati concreti — in termini di kilowattora prodotti e consumi ridotti — emergeranno dagli impianti che verranno effettivamente realizzati.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.