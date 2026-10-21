GSE, rinnovati i vertici delle tre società controllate fino al bilancio 2028

Il GSE ha rinnovato i Consigli di Amministrazione delle tre società controllate: RSE, GME e Acquirente Unico, con mandati fino al bilancio 2028.

Il Gestore dei Servizi Energetici ha rinnovato i Consigli di Amministrazione delle tre società che controlla direttamente: Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), Gestore dei Mercati Energetici (GME) e Acquirente Unico (AU). Si tratta di un passaggio rilevante per il governo delle infrastrutture energetiche italiane, poiché queste tre realtà svolgono funzioni chiave nella ricerca, nella gestione dei mercati e nella tutela dei consumatori vulnerabili. I nuovi vertici delle GSE controllate resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028.

Tre società, un unico azionista: il ruolo del GSE

Il GSE — acronimo di Gestore dei Servizi Energetici — è la società pubblica che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Attraverso le sue tre controllate, copre un arco molto ampio della filiera energetica nazionale.

RSE si occupa di ricerca applicata sul sistema elettrico, sviluppando studi e tecnologie a supporto della transizione energetica. GME gestisce le piattaforme di mercato su cui si scambiano energia elettrica, gas e certificati ambientali. Acquirente Unico garantisce la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero — una funzione che riguarda direttamente milioni di famiglie italiane, anche alla luce della progressiva uscita dal regime di tutela.

Il rinnovo contestuale dei tre CdA non è casuale: risponde a una logica di coordinamento nella governance del gruppo, con mandati allineati allo stesso orizzonte temporale.

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I nuovi vertici delle controllate GSE: i nomi confermati

Per quanto riguarda il Gestore dei Mercati Energetici, la nomina più rilevante è quella di Angelo Spena, designato come presidente del CdA. Il nuovo consiglio comprende anche Gaetano Massara, Lino Pettazzi e Grazia Anna Trentadue. Si tratta di un organo chiamato a presiedere una struttura che gestisce quotidianamente volumi di scambio di energia considerevoli, in un contesto di mercato che negli ultimi anni ha registrato una volatilità significativa.

Per RSE e Acquirente Unico, il GSE ha ugualmente proceduto al rinnovo dei rispettivi Consigli di Amministrazione, completando così il quadro di governance delle società del gruppo. I nuovi vertici dei GSE controllate entreranno operativamente nel vivo della propria attività in una fase particolarmente delicata per il settore energetico italiano, segnata dall’accelerazione delle rinnovabili, dalla riforma del mercato tutelato e dagli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Perché il mandato fino al 2028 è significativo

La durata del mandato — fino all’approvazione del bilancio 2028 — copre un periodo di circa due anni e mezzo, allineato ai principali appuntamenti regolatori che attendono il settore. Entro quell’orizzonte, l’Italia dovrà consolidare la propria capacità installata da fonti rinnovabili, completare la transizione dei clienti domestici verso il mercato libero dell’energia elettrica e adeguarsi alle nuove regole europee sui mercati energetici.

Per il GME in particolare, il prossimo biennio sarà cruciale: la gestione dei mercati a termine, dei certificati di garanzia d’origine e delle piattaforme per il biometano richiederà scelte strategiche che incideranno sulla liquidità e sulla trasparenza del sistema. Avere una guida stabile è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per affrontare questi cambiamenti.

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Anche Acquirente Unico si trova davanti a un compito non banale: la fine del servizio di tutela per le utenze domestiche — già avvenuta per quelle non vulnerabili — ha ridefinito il perimetro della sua missione, spostando il focus verso la protezione delle fasce più deboli della popolazione e verso nuovi strumenti di confronto delle offerte, come il Portale Offerte gestito in collaborazione con ARERA.

Governance pubblica e transizione energetica

Il rinnovo dei vertici delle GSE controllate avviene in un momento in cui la governance delle società energetiche pubbliche è sotto osservazione. Le scelte di nomina nei CdA di enti come RSE, GME e AU non sono soltanto questioni amministrative: definiscono le competenze e le priorità di strutture che influenzano direttamente le politiche energetiche nazionali, dalla ricerca applicata alla formazione dei prezzi.

RSE, ad esempio, contribuisce con le proprie analisi alle decisioni di Terna e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su temi come l’integrazione delle rinnovabili nella rete, lo stoccaggio dell’energia e la flessibilità del sistema elettrico. Un CdA con le giuste competenze tecniche può fare la differenza nella qualità degli output prodotti.

Per consultare i comunicati ufficiali del GSE sulle nomine, è possibile fare riferimento alla sezione comunicati del sito istituzionale del GSE, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti relativi alle società del gruppo.

I prossimi mesi diranno quanto i nuovi consigli sapranno imprimere una direzione chiara alle rispettive organizzazioni, in un settore dove le decisioni prese oggi sui mercati e sulla ricerca avranno effetti concreti sulle bollette e sulla rete elettrica degli anni a venire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.