Rinnovabili al Sud: nuovi incentivi e 270 milioni per reti, cosa cambia

Il Mezzogiorno torna al centro della politica energetica italiana con una serie di aggiornamenti che riguardano sia gli incentivi alla produzione di energia rinnovabile sia le infrastrutture di rete. Nel 2026, tra nuovi bandi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e stanziamenti specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quadro degli incentivi per le rinnovabili nel Sud si è fatto più articolato — e vale la pena capire cosa è confermato, cosa cambia davvero e dove restano ancora margini di incertezza.

Il bando MASE per l’autoproduzione nelle regioni del Sud

Il MASE ha lanciato un nuovo bando PNRR 2025-2026 dedicato all’autoproduzione di energia rinnovabile nelle regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è accelerare la diffusione di impianti fotovoltaici e termofotovoltaici abbinati a sistemi di accumulo, riducendo la dipendenza energetica di famiglie e piccole realtà locali.

Le risorse stanziate per questa misura ammontano a 262 milioni di euro, destinati a interventi nei comuni con più di 5.000 abitanti. È un punto su cui vale la pena fare chiarezza: alcune comunicazioni circolate nelle ultime settimane hanno lasciato intendere che anche i piccoli comuni sotto questa soglia siano ora inclusi nell’accesso agli incentivi, ma i documenti ufficiali del bando MASE indicano esplicitamente la soglia dei 5.000 abitanti come requisito. Chi si trovasse in un comune più piccolo farebbe bene a verificare direttamente sul portale del ministero o tramite uno sportello energetico regionale prima di avviare qualsiasi progetto.

L’abbinamento tra fotovoltaico e accumulo è un elemento qualificante del bando: non si finanzia il solo pannello, ma l’intero sistema in grado di ottimizzare l’autoconsumo. In un contesto in cui la rete elettrica meridionale è ancora soggetta a congestioni e discontinuità, avere un sistema di stoccaggio integrato riduce la dipendenza dalla rete e migliora la resilienza dell’impianto.

I 270 milioni per le infrastrutture di rete: perché contano

Accanto agli incentivi alla produzione, un’altra voce di spesa ha ricevuto attenzione nella Conferenza Stato-Regioni: 270 milioni di euro destinati alla priorità «Energy Interconnection», ovvero al potenziamento delle infrastrutture di rete nel Mezzogiorno.

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Questo stanziamento risponde a un problema strutturale che chiunque si occupi di energia rinnovabile al Sud conosce bene: installare pannelli solari o turbine eoliche è relativamente semplice, ma immettere l’energia prodotta in una rete che non riesce ad assorbirla è un’altra questione. Le regioni meridionali hanno un potenziale solare ed eolico tra i più elevati d’Europa, ma le infrastrutture di trasmissione e distribuzione non sono sempre adeguate a gestire picchi di produzione intermittente.

Il collo di bottiglia non è solo tecnico: quando la rete è satura, gli operatori sono costretti a ridurre la produzione degli impianti rinnovabili già in funzione — un fenomeno noto come curtailment — con perdite economiche per i produttori e spreco di energia pulita. Rafforzare i collegamenti elettrici tra Sud e Centro-Nord, e all’interno delle stesse regioni meridionali, è quindi una condizione necessaria perché gli investimenti in rinnovabili producano effetti concreti.

I 270 milioni non costruiranno una rete nuova dall’oggi al domani, ma segnalano una consapevolezza politica che per anni è mancata: non si può incentivare la produzione senza investire nel sistema che deve trasportare quell’energia.

La sentenza 156/2026 della Corte Costituzionale

Nel contesto normativo, la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza 156/2026, che secondo quanto riportato in sede di sintesi conferma i principi guida in materia di rinnovabili al Sud. Si tratta di un elemento rilevante perché negli ultimi anni diverse regioni meridionali hanno adottato moratorie o vincoli locali sulle installazioni di impianti eolici e fotovoltaici, spesso in tensione con la normativa nazionale e con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

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Una pronuncia della Corte in questo senso contribuisce a stabilizzare il quadro giuridico per gli investitori, che in passato hanno dovuto fare i conti con una normativa regionale frammentata e talvolta contraddittoria. La certezza del diritto è uno dei fattori che più influenza le decisioni di investimento nel settore delle energie rinnovabili: un progetto può richiedere anni di iter autorizzativo, e l’incertezza normativa allunga ulteriormente i tempi.

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Detto questo, i dettagli operativi della sentenza meritano una lettura diretta prima di trarne conclusioni definitive su singoli procedimenti autorizzativi.

Cosa manca ancora per far funzionare il sistema

Gli stanziamenti e i bandi in corso sono passi concreti, ma il percorso verso una transizione energetica efficace nel Mezzogiorno presenta ancora nodi irrisolti.

Tempi di autorizzazione: nonostante le semplificazioni introdotte negli ultimi anni, i procedimenti per impianti di media e grande taglia restano lunghi. Un impianto agro-fotovoltaico può impiegare due o tre anni dall’istanza all’allacciamento.

nonostante le semplificazioni introdotte negli ultimi anni, i procedimenti per impianti di media e grande taglia restano lunghi. Un impianto agro-fotovoltaico può impiegare due o tre anni dall’istanza all’allacciamento. Capacità amministrativa locale: comuni e regioni del Sud devono gestire istruttorie complesse con organici spesso ridotti. Più risorse umane qualificate negli uffici tecnici significherebbero iter più rapidi.

comuni e regioni del Sud devono gestire istruttorie complesse con organici spesso ridotti. Più risorse umane qualificate negli uffici tecnici significherebbero iter più rapidi. Integrazione con la pianificazione territoriale: la diffusione delle rinnovabili pone questioni reali di uso del suolo, paesaggio e biodiversità. Ignorarle non è una soluzione; affrontarle con strumenti di pianificazione adeguati è la strada più sostenibile nel lungo periodo.

la diffusione delle rinnovabili pone questioni reali di uso del suolo, paesaggio e biodiversità. Ignorarle non è una soluzione; affrontarle con strumenti di pianificazione adeguati è la strada più sostenibile nel lungo periodo. Comunità energetiche rinnovabili: il modello delle CER è ancora poco diffuso al Sud rispetto al potenziale. Gli incentivi esistono, ma la complessità burocratica frena l’adesione, soprattutto nei piccoli comuni.

Come orientarsi tra incentivi, bandi e aggiornamenti normativi

Per chi vuole accedere concretamente agli incentivi per le rinnovabili al Sud, il primo passo è verificare i requisiti aggiornati direttamente sul portale ufficiale del MASE, dove vengono pubblicati i bandi con le condizioni di accesso, le scadenze e la documentazione richiesta. Le regioni hanno spesso sportelli energetici o agenzie dedicate che offrono supporto nella fase di candidatura.

È utile distinguere tra le diverse misure disponibili: il bando MASE per l’autoproduzione con fotovoltaico e accumulo è diverso dagli incentivi nazionali del Conto Energia o dagli strumenti regionali, e i requisiti non sempre si sovrappongono. Prima di commissionare un progetto a un installatore, vale la pena capire quale strumento è effettivamente applicabile alla propria situazione — dimensione del comune, tipo di soggetto richiedente (privato, ente pubblico, impresa), e tipologia di impianto.

Il quadro degli incentivi per le rinnovabili al Sud nel 2026 è più ricco rispetto agli anni precedenti, ma anche più articolato. La combinazione di risorse per la produzione e per le infrastrutture di rete è un segnale che va nella direzione giusta: senza reti adeguate, anche il miglior impianto fotovoltaico rischia di produrre energia che il sistema non riesce a valorizzare pienamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.