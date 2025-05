Con il bonus condizionatori, l’estate cambierà volto, e potrai rinfrescare il tuo ambiente, soprattutto nelle ore più calde.

L’estate 2025 è in dirittura d’arrivo, e con essa arriverà anche il caldo. Un periodo che certamente è perfetto per godersi il sole, il mare, le gite, ma una volta a casa, soprattutto se l’afa è forte, potrebbe non essere troppo piacevole. Di solito, per chi non ha un condizionatore in casa, è possibile usare un ventilatore o aprire le finestre, soprattutto durante il giorno.

Tuttavia, un condizionatore è una soluzione più pratica e confortevole, che oggigiorno è possibile ottenere grazie a un incentivo per il loro acquisto. Il prezzo dei condizionatori, infatti, è solitamente elevato, ma con questo bonus, è possibile ottenerlo, godendo di interessanti agevolazioni. Scopriamo, dunque, chi può accedere al bonus condizionatori e come funziona, più nel dettaglio.

Bonus condizionatori, chi può accedere al beneficio e come muoversi per ottenerlo

D’estate, se il caldo imperversa, soprattutto in alcune ore della giornata, la casa può diventare invivibile. Si tenderà a sudare molto, e quindi a soffrire per il troppo calore.

Il condizionatore è di certo un’utile soluzione a questo problema, in quanto riduce l’umidità, porta comfort all’interno dell’abitazione, potendo regolare la temperatura. Oggigiorno, lo Stato consente, con il bonus condizionatori 2025, di riprendere fino al 50% della spesa eseguita per acquisto e installazione di un condizionatore nuovo, di nuova generazione, con consumi bassi.

La buona notizia è che per ottenere il suddetto bonus, non si dovranno eseguire lavori di ristrutturazione. Potranno accedere a questo incentivo, diverse categorie di persone: proprietari di casa, inquilini, coloro che vivono in comodato d’uso, e coloro che vantano un diritto su un determinato immobile.

Per avere l’incentivo in questione, sarà necessario, in primis, acquistare un condizionatore con efficienza energetica elevata, il che vuol dire che i consumi saranno bassi. In secundis, è fondamentale, ai fini di ottenere il rimborso sulla spesa fatta, pagare tramite bonifico, carta di credito o debito.

Bisogna, inoltre, procedere all’installazione tramite tecnico certificato e informare gli enti preposti dell’ installazione. In genere, di questo dovrebbe occuparsi chi esegue l’intervento. La spesa deve essere riportata all’interno della dichiarazione dei redditi dell’anno seguente, e in questo caso, quindi, in quella del 2026.

Il rimborso non sarà eseguito in una sola volta, ma in 10 rate annue. La convenienza, chiaramente, sta nel risparmio che si ottiene, grazie all’incentivo. Con un condizionatore moderno, infatti, non solo la casa sarà più fresca e non si avrà più timore del troppo caldo estivo, ma si potrà anche pagare meno in bolletta, dati i bassi consumi di questi strumenti all’avanguardia.

Da non dimenticare, è che la spesa per l’acquisto del nuovo condizionatore deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025, altrimenti non si potrà richiedere il beneficio.