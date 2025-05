Se germi e batteri si annidano nel tuo lavandino, puoi liberartene usando un metodo efficace, col bicarbonato.

La cura della casa è fondamentale, tanto quanto quella della persona. Un’abitazione pulita è lo specchio anche del nostro modo di essere, in molti casi. La pulizia influisce sul nostro umore, sulla nostra produttività e, chiaramente, anche sul benessere stesso della casa.

Entrare in un ambiente pulito e profumato, crea un’impressione bellissima in chi si reca per la prima volta in un’abitazione. Si avverte un senso di accoglienza, comfort, cosa molto importante. Pulire casa significa non solo dare una rassettata generale, ma anche badare ai dettagli.

Basti pensare al lavandino, quello della cucina o del bagno, ad esempio. Entrambi devono essere ben puliti, per evitare che germi e batteri vi si annidino, dando spazio a rischi quali batteri, muffe, sgradevoli odori. Non è una cosa da sottovalutare.

Se si trascura la pulizia dei lavandini, il loro aspetto si deteriorerà, e col tempo, potrebbero esserci seri problemi allo scarico, in particolare per accumulo di residui di varie cose. Occhio, dunque, a fare in modo che il lavandino, sia perfettamente in ordine.

Lavandino della cucina: come pulirlo col bicarbonato, tenendo lontani germi e batteri

Uno degli ambienti essenziali della casa, lo sappiamo bene, è la cucina. Tenerla in ordine è una priorità, perché è il luogo del convivio, e anche quello in cui si preparano le varie leccornie quotidiane.

Il lavandino della cucina è usato di frequente per lavare le stoviglie, oppure per sciacquare gli alimenti, durante la preparazioni dei cibi. Il lavello è prezioso e allo stesso tempo delicato, perché in esso possono confluire vari residui di alimenti, e lo scarico potrebbe intasarsi. Lasciare i residui di cibo nel lavello, senza pulire, può essere causa di germi e batteri.

C’è un metodo molto efficace per fare in modo che il lavello sia splendente e libero da germi e batteri, e nasce dalla fusione di due prodotti che generalmente sono già presenti in casa. Per cui, non si andrà neppure a spendere.

Tutto ciò che bisogna procurarsi è un detersivo per i piatti e del bicarbonato di sodio. Creare un piccolo composto, mischiando questi due ingredienti, e poi passarlo sulla superficie del lavello. In breve tempo, si vedrà un lavello splendente. Naturalmente, bisogna risciacquare il tutto.

Se il lavello è in acciaio, peraltro, con questo mix sarà possibile farlo brillare, proprio come se fosse nuovo di zecca.