Hai dei vecchi mobili o delle vecchie suppellettili che, in casa, non ti servono più? Vorresti dare loro una seconda vita ma non sai come? Ecco un modo per poterli riciclare.

Specialmente se si tratta di vecchie sedie, ci piange il cuore qualche volta buttarle via. Per questo motivo, anche spulciando in rete e sui vari siti, esistono delle modalità di riciclo per dare proprio una nuova vita ai vecchi mobili che non usiamo più. Questa delle sedie è alquanto particolare.

Molto spesso abbiamo anche da arredare (per chi ha la fortuna di averlo) un giardino e non è sempre facile. Vediamo insieme, proprio con le sedie, come è possibile farlo.

Riciclare sedie in più? Ecco come fare

Arredare casa è sempre un qualcosa che ci prende, in particolare quando abbiamo da scegliere o da riciclare alcuni mobili o delle suppellettili. Pensiamo: “Qui non mi serve, ma mi potrebbe servire altrove”, ma non sappiamo, poi, dall’altro lato, come utilizzarle. Nello specifico, parliamo delle sedie.

Queste non vanno mai buttate via perché può capitare che abbiamo un gran numero di ospiti a casa e non sappiamo, poi, dove farli accomodare. Ma, dall’altro lato poi, non possiamo neanche averle tutte in casa, perché occuperebbero spazio. Cosa fare allora? Ecco che, anche il web ci viene incontro attraverso delle idee di riciclo che sono inimitabili.

Se hai la fortuna di avere un giardino, non puoi perderti la lettura di questo articolo. Le sedie, infatti, possono essere riciclate per fare una panchina. Possibile? Vediamo insieme come. Partiamo dal fatto che si possono usare quanto sedie dello stesso tipo e colore, quanto anche delle sedie diverse. Sta a nostro gusto e piacimento.

Una panchina che non avresti mai pensato

L’unica caratteristica necessaria è che siano della stessa altezza e di simili dimensioni. Prima di verniciarle, ricordiamoci di levigarle con la carta vetrata per far si che il colore aderisca meglio. Si possono aggiungere dei listelli sullo schienale per dare maggiore stabilità alla panchina.

Ciò che conta, però, è che la seduta sia unica e stabile, caratterizzata da un unico asse di legno, ben stabile e saldato su tutte le singole sedie, messe l’une accanto alle altre.

La lunghezza della panchina? A nostro piacimento: più sedie affianchiamo, più lunga sarà la panchina stessa. Ovviamente, ciò che conta è che alla fine del lavoro, il tutto sia riverniciato e colorato ex novo, per dare nuovo aspetto e nuova vita alle sedie stesse…anzi alla nuova panchina. Un’idea geniale per un riciclo perfetto.