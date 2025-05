Le belle giornate sono ormai arrivate e, di certo, a tavola, accanto a quelle che sono pietanze tipiche delle nostre regioni e delle nostre tradizioni, non può mancare una buona porzione di frutta.

Specialmente se si tratta delle fragole, subito pensiamo a qualcosa che, di certo, non può mancare nella nostra alimentazione primaverile ed estiva. Ne compriamo in quantità e le mangiamo quanto da sole, quanto come accompagnamento per un dessert.

Dall’altro lato, però, anche se inconsapevolmente, produciamo un rifiuto che non sappiamo, molte volte, dove smaltire. E non si tratta del picciolo della fragola stessa.

Fragole e vaschette: un perfetto “riciclo”

Le fragole sono il frutto di stagione più mangiato e richiesto di questi ultimi tempi. In effetti, chi in primavera o in estate non ha voglia di gustare una buona porzione di frutta fresca che, al tempo stesso, sazi e disseti? Tutti direi. Dall’altro lato, però, pensiamo anche al prezzo, molte volte, elevato delle stesse fragole.

Nonostante tutto, però, non lesiniamo a comprarle, almeno una volta. Anche se inconsapevolmente, produciamo un rifiuto che certe volte, non sappiamo dove smaltirlo. Specie se le compriamo al supermercato, le fragole ci vengono vendute in vaschetta: sì, proprio la vaschetta di plastica. Ovviamente, pensiamo che vadano riciclate nell’apposito contenitore, ma abbiamo anche la possibilità di dare loro una seconda vita.

Ecco come riutilizzare i contenitori

Riutilizzarle può servire ad altri scopi e, questo, comporta enormi vantaggi. Partiamo dal fatto che le vaschette sono dei contenitori e possono diventare dei portaoggetti, ad esempio in bagno per gli elastici per capelli, le forcine, le mollette, i pettini o anche per le saponette. Ma possono contenere anche accessori di cancelleria e, per le donne che amano fare l’uncinetto o cucire, tutto ciò che occorre loro per la loro passione.

Anche per i bambini possono essere utilizzate, come ad esempio dei portaoggetti per i loro pastelli o pennarelli. Ma una delle idee più creative è quella di farle diventare dei contenitori per le piante. Aggiungendovi del terriccio al loro interno possono diventare contenitori per le piante aromatiche o anche per piccole piante di ortaggi da avere in casa, sul balcone o sulla finestra.

Possono essere usate anche come stampi per ghiaccio o per i cioccolatini fatti in casa, ma anche come porta vivande in caso di pic nic e gite fuori porta. Insomma: l’uso alternativo sta veramente alla fantasia di ciascuno: ciò che conta è sempre il riciclo e meno rifiuti nell’ambiente.