La primavera è arrivata e, dopo il periodo di letargo invernale, anche le piante si risvegliano. Ecco come aiutarle in giardino e cosa possiamo fare noi.

Ci sono alcuni particolari accorgimenti che possiamo metter in campo per far sì che le nostre piante ritrovino la stessa giovinezza e siano sempre rigogliose come quando sono andate in letargo. Se hai il pollice verde, dovresti sapere queste cose.

Le giornate si allungano e, quindi, l’attività in giardino o anche semplicemente sui nostri balconi può iniziare attivamente, specialmente se ami coltivare anche le piante. Vediamo insieme in che modo anche Lidl ti può aiutare.

Il giardino in casa

Non soltanto giornate che si allungano, ma anche piante che hanno bisogno di una “rinfrescata” ormai svegliate dal letargo. Chi le ama, ha il pollice verde e sa come curarle, sa già quali sono tutti gli accorgimenti che vanno presi, mentre chi si sta affacciando a questo mondo da poco, ha tante domande che si pone.

Avere uno spazio verde in casa non significa che debbano esserci solo piante o fiori ma, chi ha la possibilità di avere anche un giardino, sono gli alberi a farla da padroni. Ma quando questa possibilità del giardino non c’è, ecco che ci si avvia verso terrazzi e balconi che possono diventare davvero tante piccole foreste o, addirittura, orti, adatti anche alla coltivazione di un qualcosa che, poi, possiamo portare sulle nostre tavole.

Le piante in offerta da Lidl

Ma per fare e avere tutto questo bisogna anche, dall’altro lato, trovare delle offerte giuste, che siano esse dei semi o delle piccole piantine da curare, che non ci facciano spendere tanto. E da Lidl trovi la soluzione ideale per avere il tuo piccolo orto in casa. Dal 15 maggio, infatti, sono tornate le offerte proprio delle piante che possono essere rinvasate per dare avvio definitivo alla tua piccola foresta.

Vediamo insieme di cosa si tratta. Si tratta delle piantine di pomodoro o di melanzane che, nei loro vasi piccoli da 10 o 12 cm, costando solo 1.79€ ciascuna, ma che possono far felice davvero chi la riceve o anche te stesso che l’hai acquistata. Sono perfette anche per chi ha poco spazio ma che vuole comunque avere piante del genere che crescano rigogliose e portino anche qualche frutto.

Annaffiate con regolarità, preferibilmente al mattino presto o alla sera, aiuta a mantenere le radici sane e attive. Ciò che conta, come vi dicevamo all’inizio, è il prezzo: solo 1.79€ l’una. Come fare a non approfittare?