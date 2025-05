Sette piante che non puoi lasciarti sfuggire se ami la natura e vuoi rendere il tuo balcone verde, fiorito e rigoglioso. Solo da Lidl ad un prezzo così stracciato!

Piante e fiori possono davvero rendere le nostre case diverse. Colore, personalità e decoro ma anche ossigeno per i nostri polmoni. Le piante rendono la vita migliore e su questo non c’è alcun dubbio! Il noto discount tedesco, amato in tutta Europa, Lidl, offre delle offerte pazzesche anche per chi ama le piante e vorrebbe averne di più attorni. Pochissimo euro per portarsi a casa piantine coloratissime e di cui ti potrai prendere cura anche se non hai propriamente il pollice verde.

Ecco di che cosa si tratta e quanto costano queste piante che puoi trovare da Lidl fino alla fine di questa promozione.

Lidl: queste 7 piante non le puoi proprio perdere

Un prezzo minuscolo per riempire la casa di piante colorate e che renderanno la tua casa e la tua vita migliore. Lidl è il luogo in cui andare, se cerchi di circondarti di natura.

Queste 7 piantine sono esattamente quelle che cerchi, per te stesso per un regalo gradito.

Rose mini (€4.99): di dimensioni ridotte, delicate e resistenti. Molto facili da mantenere, perfette per un regalo last minute, oppure per chi vuole una rosa da appartamento senza le necessità delle varietà più ingombranti e più grandi.

Campanula (€4.99): tra le piantine più belle e colorate, con fiori viola o lilla, pare persino che porti fortuna. Perfetta per decorare davanzali e balconi, è resistente anche al freddo e ha un portamento verso il basso perfetto anche per i vasi sospesi.

Bougainvillea (€6.99): una pianta rampicante molto scenica, dal colore esplosivo e indimenticabile, perfetta per terrazzi e balcon, soprattutto nelle località di mare. In piena fioritura estiva è davvero affascinante.

Piante verdi classiche (€6.99): piantine ottime anche per ambienti interni. Nelle varietà presenti, alcune amano la luce diretta, altre è meglio stiano all’ombra. Rinfrescano e arredano, senza ingombrare troppo.

Alberello di Fucsia (€8.49): regalo molto originale e particolare, dalla forma delicata e bellissimi fiori pendenti, ricorda quasi un piccolo bonsai in fiore. Ideale per chi sta cercando qualcosa di fuori dal comune.

Anthurium “Super Mamma” (€8.99): non è un caso che questo fiore venga soprannominato così. È un fiore rosso carnoso e lucido, diventato simbolo d’amore e affetto, dedicato proprio alla Festa della Mamma.

Phalaenopsis (€13.99): tra le orchidee più amate. Un fiore elegante e facile da curare. Si adatta bene anche agli ambienti meno luminosi e agli interni.