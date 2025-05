Come riutilizzare le vecchie mollette per creare un punto salva spazio nella tua cucina: pochi semplici step e il gioco è fatto.

Molto spesso, tendiamo a gettare gli oggetti che abbiamo in casa, se riteniamo di non averne più bisogno. Chiaramente, se un determinato oggetto è rotto, non è più utilizzabile e può essere gettato senza pensarci più di tanto, in particolare se non è possibile ripararlo.

Ma attenzione, perché oggetti che invece sono sani, ma semplicemente invecchiati, possono essere usati in modo alternativo. Buttarli sarebbe, invece, un peccato, dato che è possibile realizzare nuovi oggetti, comodi per vari usi.

Tra gli oggetti che possono essere riutilizzati in modo creativo, ci sono le mollette in legno. Le usiamo, solitamente, per appendere i nostri panni e farli asciugare, il che è davvero molto comodo. In genere, non pensando che potrebbero essere usate in modo diverso da quello consueto, preferiamo buttarle, nel momento in cui non servono più.

E invece, ecco un trucco che può rivelarsi utile, da usare in questa particolare situazione. Ecco di che cosa si tratta.

Trucco salva spazio in cucina, con mollette in legno: scopri come funziona, nel dettaglio

Un’idea molto interessante è quella di Yasmin Marchetti, decoratrice e creator su Instagram, per riutilizzare quelle mollette che prima o poi si sarebbe scelto di gettare.

Tutto ciò che ci si deve procurare per la realizzazione di questo oggetto, è un pezzo di legno a stecca, spray colorato a propria discrezione, silicone o colla, nastro biadesivo. Una volta riuniti questi strumenti, sarà possibile creare un organizer per attaccarvi strofinacci e presine, nella propria cucina.

Si tratta di un oggetto molto utile, in particolare perché ogni volta, non si sa dove prendere strofinacci e presine quando servono. Sapendo, invece, di poterli ritrovare in un posto fisso, non si perderà tempo nella loro ricerca. Procediamo, ora con la creazione dell’organizer.

Prendi tre mollette in legno, e una stecca in legno. Quest’ultima, se non l’hai in casa, puoi acquistarla dal ferramenta o in negozi di bricolage. Prendi una bomboletta spray del colore che più ti aggrada e dipingi stecca e mollette.

Quando la vernice si sarà asciugata, prendi della colla a presa rapida o silicone e incolla le mollette sulla stecca. Nella parte dietro della stecca, poggia il biadesivo in modo da attaccare la stecca al muro o dove preferisci. Con questo trucco, potrai appendere presine e strofinacce, senza impazzire a cercarli.