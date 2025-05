Quando pensiamo a qualcosa di “depurativo”, mai la nostra mente va a concentrarsi su qualcosa che non abbia a che fare con il cibo. Eppure c’è e bisogna fare molta attenzione.

Il cibo, specie quello spazzatura, è nocivo quanto dannoso per il nostro corpo e, al tempo stesso, è anche la principale fonte di “ingrasso” per il corpo. Ma depurarsi e per avere quell’effetto detox tanto necessario quanto desiderato, passa anche dal respiro.

Una corretta respirazione, infatti, aiuta il nostro corpo a mantenersi in forma. Lo sapevi? Ecco quali sono i suoi principali benefici.

Tu come respiri?

Dimagrire è quello che tutti sogniamo e desideriamo, specialmente quando si avvicina l’estate e, di conseguenza, la cosiddetta “prova costume”, siamo attenti alla nostra linea, alla nostra alimentazione proprio perché non vogliamo ingrassare nemmeno di un grammo ma, anzi, dimagrire quanto più possibile, anche facendo una regolare attività fisica.

Tutte azioni giuste ma sapevi che la prima cosa da fare per il tuo corpo, proprio per iniziare a perdere peso, è depurarlo? Sì, tutte le tossine in eccesso che abbiamo, tutti gli alimenti spazzatura, devono essere accantonati e messi da parte. Ma l’effetto detox passa anche attraverso una corretta respirazione.

Sì, sembra assurdo ma è così. Può una respirazione sbagliata causare dolori e tensione nella zona cervicale? Una corretta respirazione diaframmatica può aiutarci a rilassare la mente e la muscolatura? La risposta è sì, ma vediamo con attenzione e nel dettaglio. Respirare bene, facendo entrare al meglio l’aria nei polmoni e poi rilasciarla vedendo anche la pancia che si gonfia, è ciò che della respirazione corretta ci insegnano fin da bambini.

Respirare bene ci depura

Ma riusciamo sempre a respirare attraverso il naso? Non sempre e non tutti.

Per questo motivo, gli esperti ci dicono che ci sono ben 5 motivi per cui dovremmo avere maggiore cura del nostro diaframma:

Respirare bene porta una maggiore ossigenazione del sangue;

Il buon respirare porta a una minore tensione e rigidità dei muscoli del collo e delle spalle;

La respirazione diaframmatica favorisce un senso di relax, in quanto permette di ridurre la frequenza cardiaca ed il numero di atti respiratori;

Il diaframma, se mosso bene, “massaggia” delicatamente e muove gli organi addominali migliorando la digestione;

Il diaframma permette di adottare una postura migliore ed una maggiore stabilità.

Apparentemente sembrano delle cose ovvie, che già facciamo di solito. Ma ne siamo proprio sicuri? Facciamo una prova, ponendo maggiore attenzione a quando respiriamo e vedremo se in consigli degli esperti sono efficaci o meno.