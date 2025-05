Con questo trucco geniale, le fughe del tuo terrazzo splenderanno: ecco come funziona e occhio a non fare errori.

Ci siamo. L’estate è in arrivo e non si vede l’ora di trascorrere un po’ di tempo all’aperto. Sarà il periodo ideale, infatti, per organizzare dei pranzi, aperitivi o cene sul terrazzo, rendendolo un luogo perfetto per un convivio.

Si potranno invitare gli amici, fare festa, e passare delle piacevoli ore, portando in tavola tante delizie. Il terrazzo, però, non essendo stato usato per tutto l’inverno e oltre, potrebbe non essere pronto per ospitare eventi come quelli sopraccitati.

È quindi importante cercare di capire come organizzarsi, e la prima cosa a cui pensare è senza dubbio la pulizia. Il terrazzo deve essere pulito al meglio, in modo da poterlo allestire per le occasioni che si presenteranno, nel corso della stagione estiva.

Prima, quindi, di passare alle decorazioni, fare in modo che tutto sia pulito è un must. E come non pulire ad hoc, le fughe? È un passaggio fondamentale, che tuttavia può essere faticoso, dato che potrebbe essersi accumulata parecchia sporcizia.

Con questo trucco, le fughe del tuo terrazzo saranno brillanti: ecco gli step da seguire.

Fughe del terrazzo splendenti, ecco il trucco pazzesco da annotare

Il primo passo da fare per pulire per bene le fughe del vostro terrazzo, è quello di togliere la polvere, spazzando come si deve.

Prendere una scopa o un aspirapolvere, e con quest’ultimo sarà anche più rapido il processo. Dopodiché si può usare aceto o succo di limone, bicarbonato oppure un prodotto che prediligete. Prendete dell’acqua tiepida e mettetela in un contenitore. Aggiungete dell’aceto o del succo di limone, a scelta, e una volta pronto il mix, potrete usarlo.

Procuratevi una spugna, bagnatela nel mix che avete creato, e cominciate a strofinare le fughe senza essere aggressivi. In seguito a questa pulizia profonda, con uno straccio, potrete togliere eventuali aloni.

Se invece preferite pulire le fughe col bicarbonato di sodio, unitene 100 grammi a 200 ml di acqua, e con una spazzola, iniziate a strofinare per bene, e risciacquate il tutto con un panno bagnato. Se le macchie, tuttavia, dovessero faticare a rimuoversi, si può usare un prodotto mirato per queste superfici, in modo da non danneggiare le fughe.

Con questi piccoli accorgimenti, sarà possibile mettere a posto l’area terrazzo con facilità, facendo, naturalmente, attenzione a usare i prodotti corretti.