Grazie a questa lampada, ti sarà possibile affrontare con più facilità il problema delle zanzare e delle loro punture.

L’estate, si sa, il problema delle zanzare e altri insetti è uno dei più frequenti e in effetti, anche irritante. Ogni anno, puntualmente, le zanzare si presentano nei vari ambienti della nostra casa, e ci ronzano attorno, pungendoci (non sempre ma spesse volte).

Sappiamo che le zanzare, in alcuni casi, possono anche essere portatrici di virus e malattie, in particolare se si tratta di certe specie. Ad esempio, zanzare come la Aedes possono trasmettere dengue, zika, febbre gialla ecc. La zanzara tigre (Ades albopictus), che in Italia c’è, può essere responsabile di veicolare queste patologie, in vari luoghi del mondo.

La Culex pipiens, che è una zanzara che c’è anche nel nostro Paese, può anche portare il cosiddetto virus West Nile, o l’encefalite giapponese. Di solito, contro le zanzare, sono efficaci repellenti, che possono anche essere naturali.

In alternativa, è possibile installare delle zanzariere, per tutelarsi. Le soluzioni, ci sono. In particolare, tra gli altri fastidi causati da questi parassiti, ci sono i ronzii notturni attorno all’orecchio, che fanno faticare nel prendere sonno.

Un’esperienza non piacevole che, unita all’afa imperante in questa stagione, disturba non poco il sonno. Tuttavia, c’è un’altra pratica soluzione per allontanare le zanzare, ed è una lampada. Ecco di che cosa si tratta.

Insetti estivi, con questa lampada anti zanzare li allontanerai, a un prezzo fantastico

Un’alternativa per rimuovere gli insetti estivi, tra cui le zanzare, ed evitare punture varie, è quella di usare una pratica lampada, a un costo molto accessibile.

In linea generale, le lampade insetticide attirano le zanzare con la luce UV, e quando toccano una grigia elettrificata, vengono eliminate. La lampada non emana sostanze chimiche. È bene pulire il contenitore in modo regolare.

Da Lidl c’è una lampada insetticida dotata di corpo totalmente isolato e munita di griglia di protezione, con potenza pari a 4,7 W. Questo strumento è anche dotato di vaschetta estraibile e di una spazzola per provvedere a una regolare pulizia del dispositivo.

Con questo oggetto, l’ambiente sarà rimosso da insetti estivi vari e soprattutto, dalle zanzare. Questo tipo di lampade sono particolarmente efficaci in ambienti chiusi. Un contributo performante, dunque, nel contrastare le zanzare.

Il costo della lampada in questione, in offerta da Lidl, è di 12.99 euro. In modo conveniente, risolverai un problema che si ripresenta annualmente.