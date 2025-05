Le monete, specialmente se sono le vecchie lire, ne abbiamo in quantità in casa. Lire che sono anche quelle di tanti e tanti anni fa e, spesso, ci domandiamo cosa possiamo farne.

Gettarle via no, sono comunque ricordi di un’epoca che era e che ora non c’è più, rappresentano comunque un qualcosa di noi. Poi sono comunque denaro, anche se non ha più valore. Ma quando si tratta di monete da 1 e 2 centesimi di euro, ormai non più in circolazione. La domanda su cosa farne sorge spontanea.

Possiamo dare loro una seconda vita attraverso l’arte del riciclo. In che modo? Continua a leggere il nostro articolo e lo scoprirai.

Monete in più? Ecco come usarle

Hai tante monetine in casa, magari che non sono più neanche di valore, ma non sai cosa farne? Niente paura: anche a questo c’è una soluzione che fa al caso tuo, specialmente se si parla di riciclo e, questo, fa bene anche all’ambiente. Molto spesso ne abbiamo tante in casa e gettarle via ci dà un colpo al cuore.

Allora ecco che qui entra in gioco l’arte del riciclo. Ma in che modo? Cosa possiamo fare? Queste monetine, pur se non hanno più un valore, di certo possono tornarci utili sotto un altro aspetto. Questa tendenza combina riciclo creativo e decorazione funzionale, perfetta per chi desidera personalizzare la propria casa.

La loro nuova vita

Uno degli elementi più caratteristici delle monete è quello di essere un ottimo elemento decorativo e possono essere usate, ad esempio, per rivestire un tavolo, creare dei sottobicchieri immergendoli poi nella resina (in modo che le monetine non si stacchino mai più), o incollarle su delle cornici rovinate in modo che siano da effetto/contrasto e diano nuova vita alla cornice stessa.

Ma prima di utilizzarle per le relative decorazioni, le monete devono essere “preparate”. Ad esempio vanno pulite, usando aceto e bicarbonato per dare loro la lucentezza che, eventualmente hanno perso. Poi, se per esempio stiamo decorando una cornice, applichiamo la colla specifica sulla superficie e iniziamo, piano piano e con pazienza, ad incollarle ad una ad una.

Poi vanno sempre sigillate con del materiale specifico (ad esempio, con della resina trasparente) e lasciate asciugare per almeno 24 ore prima di poter, poi, utilizzare l’oggetto sul quale le abbiamo riposte. Insomma: davvero non si butta via nulla e, come dicevamo all’inizio, il riciclo è la migliore delle arti, soprattutto nel pieno e concreto rispetto per l’ambiente.