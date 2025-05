Carta da forno, puoi non gettarla dopo l’uso. Ci sono molti usi alternativi che se ne possono fare: ecco quali

La carta da forno è molto usata in cucina, per la cottura di determinate ricette, in modo semplice e comodo. Tuttavia, questo accessorio viene gettato senza troppi ripensamenti nel cestino, una volta che ha assolto al suo “dovere”.

Forse non tutti lo sanno, ma ci sono dei modi efficaci per riciclare questo tipo di carta, e fare in modo di supportare l’ambiente. Esistono, infatti, una serie di usi alternativi che si possono fare con questo oggetto. Non tutti gli scarti, infatti, sono tali, e ci sono dei contesti in cui è possibile farne ancora uso.

Scopriamo insieme, più nel dettaglio, come si può evitare di gettare la carta da forno, usandola in altro modo.

Carta da forno, usi alternativi da segnare sul block notes

Sappiamo che la carta da forno ha una consistenza antiaderente ed è per questo che è molto utile per le pulizie domestiche.

Grazie a essa, è possibile rimuovere polvere che si accumula negli scaffali degli armadi, dai mobili e molto altro ancora. Peraltro, se si sceglie di passare questa carta su rubinetti o maniglie, è in grado di renderle brillanti.

Ma non è tutti, perché questa carta, anche quella che si utilizza per mettere cibi nella friggitrice ad aria, può essere utile come base per tutelare opere pittoriche o di incollaggio. In questo modo, vernici, colla ecc., non finiranno su tavoli e pavimenti e quindi, questi oggetti non si sporcheranno.

Se per caso avete in casa delle forbici che hanno perso il loro smalto per via dell’usura, con la carta da forno potreste rigenerarle. Come? Piegate la carta e tagliatela più volte con le suddette forbici usurate, e vedrete come quest’accessorio tornerà a essere performante.

E ancora, la carta da forno, quando non è troppo invasa da grassi ecc., può essere utile per tutelare le stoviglie accatastate. Questo strumento è importante per impedire che esse si graffino. La carta da forno riciclata, peraltro, può essere usata anche in giardino.

Gli step sono molto semplici: prendere la carta da forno usata, pulirla ovviamente da residui di alimenti ecc,, e poi metterla sul fondo dei vasi, per rendere più fluido il drenaggio e impedire che la terra vada fuori dai fori di scolo. Sarà un modo per far sì che balconi o terrazzi siano piuttosto puliti.