Il giardino è la parte della nostra casa che, a partire proprio dalla primavera, iniziamo a vivere in ogni sua singola parte. E per questo motivo deve essere arredata come si deve.

Arredare, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’arredo ultimo modello, magari anche iper tecnologico. Ciò che è necessario sapere è che gli arredi possono essere creati anche fai da te e saranno ugualmente belli a quelli che si acquistano.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere un giardino unico nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Una nuova vita agli oggetti

Se hai voglia di creare a tua immagine e somiglianza il tuo giardino, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile avere un giardino sempre al top e al passo con gli arredamenti ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il giardino verrà arredato con tutti i comfort che si desiderano.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda ita, significa arredare il giardino come si deve. Con il fai da te ogni angolo del giardino può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte. Innanzitutto partiamo da oggetti che possono essere alla portata di tutti, quali ad esempio i portafiori.

Un oggetto inaspettato può diventare protagonista. Una vecchia tazza con il bordo scheggiato, per esempio, può trasformarsi in un centrotavola. Se hai degli oggetti vecchi, prima di buttarli via definitivamente, prova a dare loro una seconda possibilità. Come ad esempio delle tazze sbeccate o scheggiate: possono essere riverniciate e diventare dei piccoli vasi per le piantine grasse.

Ecco delle idee alternative

O ancora delle vecchie scarpe che non usi più possono essere ripulite, dipinte e diventare dei portafiori magari appesi ad una parete in giardino.

Se hai da arredare uno spazio esterno e vuoi farlo con delle piante ma non sai dove poggiarle, una vecchia valigia può diventare la tua fioriera di fiducia. I cestini di vimini, se opportunamente impermeabilizzati, possono diventare dei carini centrotavola decorativi.

Ma non finisce qui. Anche le teiere spaiate possono diventare dei centrotavola con dei fiori, specie se hai un pranzo importante e la tavola da decorare. O anche delle bottiglie di vetro: togli loro le etichette, decorale con della corda e anche loro potranno diventare dei vasi per fiori. In ultimo, ma non meno importanti, i contenitori di latta: con della vernice e il decoupage, possono avere una seconda vita.