Tagliare le cipolle può trasformarsi in un piccolo incubo per chiunque si metta ai fornelli: ecco perché succede e quali accorgimenti funzionano davvero per evitare irritazioni agli occhi.

Chiunque abbia affettato una cipolla cruda, almeno una volta si è trovato con gli occhi che bruciano, pieni di lacrime. Il fenomeno, tanto comune quanto fastidioso, non è un’esagerazione né una scena da commedia. Si tratta di una reazione chimica ben documentata. Quando una cipolla viene incisa, le sue cellule vengono spezzate. Questo rilascio attiva un composto, chiamato propantial-S-ossido, che si diffonde rapidamente nell’aria e raggiunge la superficie oculare. La risposta degli occhi è immediata: producono lacrime nel tentativo di lavare via la sostanza irritante. Il processo non è casuale. Le cipolle, come molte piante, hanno sviluppato nel tempo una strategia di difesa naturale, utile a scoraggiare i predatori. In questo caso, il predatore è il cuoco.

Il ruolo della lama e della temperatura nel rilascio della sostanza irritante

Non tutte le cipolle provocano lo stesso effetto, e non tutti i tagli generano la stessa quantità di molecola irritante. Alcuni fattori tecnici fanno la differenza. Uno studio della Cornell University ha misurato l’impatto del tipo di lama utilizzata: un coltello affilato spezza meno cellule rispetto a uno smussato, riducendo così il rilascio del composto lacrimogeno. In termini numerici, un coltello poco affilato può generare fino a 40 volte più propantial-S-ossido. L’affilatura, quindi, non è solo una questione di precisione, ma una vera tutela per gli occhi.

Altro accorgimento utile riguarda la temperatura della cipolla. Conservandola in frigorifero prima del taglio, si rallenta la velocità con cui la sostanza irritante evapora. Il freddo, in sostanza, blocca parzialmente la reazione e permette di lavorare più serenamente. Alcuni professionisti preferiscono tagliare le cipolle direttamente dopo l’estrazione dal frigo, sfruttando quella finestra di pochi minuti in cui il rilascio delle molecole è minimo.

La velocità di taglio è un altro elemento spesso trascurato. Il gesto veloce, tipico dei cuochi nei programmi televisivi, può portare a un aumento fino a quattro volte maggiore di sostanza rilasciata. Una tecnica più lenta e controllata, al contrario, permette di mantenere bassa la reazione chimica, riducendo l’irritazione.

Trucchi pratici e rimedi testati per tagliare senza lacrimare

Oltre all’uso di strumenti adeguati e a una preparazione accorta, ci sono altri trucchi pratici che possono aiutare. Uno dei più semplici è bagnare la lama del coltello. L’umidità agisce come barriera e cattura parte del composto, evitando che raggiunga gli occhi. Funziona, però, solo se il taglio è eseguito rapidamente, prima che l’acqua evapori.

Un’altra soluzione efficace è affettare sotto un flusso d’aria costante, come quello generato da una ventola da cucina o una cappa aspirante. Il getto disperde le particelle prima che raggiungano il volto. Alcuni arrivano a tagliare sotto un sottile filo d’acqua, anche se questa tecnica richiede attenzione per non compromettere la sicurezza o la consistenza del taglio.

Esistono anche barriere fisiche. Indossare occhiali protettivi, simili a quelli da laboratorio o da nuoto, impedisce alla molecola irritante di entrare in contatto con gli occhi. L’aspetto estetico può far sorridere, ma l’efficacia è documentata. Alcuni marchi vendono veri e propri occhiali da cucina anti-cipolla, pensati per chi è particolarmente sensibile.

Al centro di tutte queste tecniche resta l’obiettivo di limitare il rilascio del propantial-S-ossido o impedirne il contatto diretto con gli occhi. Il metodo ideale cambia da persona a persona, ma combinando più strategie — come refrigerazione, coltelli affilati, taglio lento e protezione visiva — è possibile ridurre significativamente l’effetto lacrimogeno.

In cucina, anche il gesto più banale può nascondere una spiegazione complessa. E il taglio delle cipolle, apparentemente semplice, è un esempio perfetto di come scienza, pratica e attenzione ai dettagli possano migliorare anche le operazioni più comuni.