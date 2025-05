Hai voglia di rendere la tua casa tecnologica e green ma che, allo stesso tempo, non ti faccia spendere troppo in bolletta? Con questo che stiamo per proporti il tutto sarà come tu vorrai.

Negli ultimi anni, però, ciò che maggiormente conta è la ricerca di energia pulita e che rispetti l’ambiente in ogni sua forma, facendo attenzione, in particolare, a tutto ciò che possa produrre energia in modo sostenibile.

C’è un qualcosa al quale vale la pena di non rinunciare, anche perché ti costeranno pochissimo e potrai produrre energia da te. Ecco di cosa si tratta.

Un bonus per l’energia rinnovabile

Energia pulita e rinnovabile: questo è ciò che cerchiamo per le nostre case, in quanto ci porta anche ad un notevole risparmi sulla bolletta energetica. Ma abbiamo sempre la possibilità di averla o di riuscire a produrla da noi? Allo stesso tempo, quanto costa un impianto di energia rinnovabile per la nostra casa? Tutte domande alle quali bisogna dare una risposta concreta.

Quando immaginiamo dell’energia rinnovabile, non dobbiamo solo pensare al vento, all’acqua o al sole che sono le primarie fonti. Dobbiamo e possiamo anche pensare a tutti quelli che sono determinati fenomeni atmosferici che sono in grado di produrre energia. Il sole, infatti, rappresenta quell’elemento che è alla base di ogni nostra singola azione e, al tempo stesso, anche della nostra energia.

Negli ultimi anni sono state sempre di più le famiglie che hanno deciso di far diventare la loro casa green e di porre, proprio per la produzione di energia, i pannelli solari: questo ha permesso al nostro paese di porsi al passo con i tempi anche se non con la stessa velocità delle restanti zone d’Europa.

Come si chiama e a cosa serve

Si chiama Reddito Energetico Nazionale e ha come scopo quello di accompagnare i cittadini verso una transizione green, a partire proprio dalla casa.

Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta e cosa dovrà essere dichiarato per poterlo ottenere. È un’opportunità da non farsi scappare, specie se si ha un reddito fino a 15mila euro, oppure fino a 30.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico, se si vogliono installare proprio i pannelli fotovoltaici per la propria casa.

Chi rientra nei parametri può accedere tramite una piattaforma pubblica, e fare domanda da presentare entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Il Reddito Energetico Nazionale non solo permette un importante risparmio diretto, ma può generare vantaggi anche nel medio-lungo periodo. C’è da dire, però, che non può essere cumulabile con altri incentivi simili: per questo, prima di fare domanda, è necessario informarsi bene in un Caf o negli uffici preposti.