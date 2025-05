Da Ikea si trovano dei prodotti di qualità che sono eccezionali per sistemare casa. Per l’estate, c’è uno sconto elevato su questa merce.

Oggigiorno, è importante saper bilanciare qualità e prezzi accessibili, in un mondo in cui l‘inflazione e i rincari creano numerose difficoltà dal punto di vista economico. A tutto c’è soluzione, però, e anche ovviare alle spese troppo elevate, è possibile.

In molti desiderano rinnovare casa, cambiare mobili, e renderla più pratica e funzionale. Non ci vuole poi così tanto, basta fare le giuste scelte, sia di funzionalità che a livello stilistico, e il gioco è fatto.

Quando si tratta di casa, la priorità la hanno quegli oggetti che possono essere più confortevoli e pratici, altrimenti si rischia di fare scelte scomode, che dopo tot tempo dovranno essere riviste. Da Ikea, qualità e convenienza si mescolano e assieme al design contemporaneo degli arredi, si convertono nella giusta soluzione per un’abitazione bella e ricca di comfort.

Molto interessante, nel suddetto colosso di arredamenti svedese, è un’offerta limitata che prevede un super sconto su una certa gamma di prodotti. Scopriamo di cosa si tratta.

Ikea, super sconto per questi prodotti: offerta a tempo limitato

Uno dei mobili più importanti per il nostro benessere, è certamente il letto. Oltre a essere perfetto per l’arredo di casa, è il luogo in cui ci concediamo del sano riposo.

Tuttavia, esso deve essere abbinato a un ottimo materasso, che ha grande influenza sulla nostra qualità del sonno. Dormire su un materasso che non è comodo, significa avere problemi di postura, con conseguenti dolori a spalle, fianchi, gambe. Inoltre, si rischia anche di dormire male e risvegliarsi di notte.

Quando ci si addormenta su un buon materasso, i livelli di cortisolo si abbassano e l’umore migliora nettamente. Da Ikea, ci sono materassi molto comodi a prezzi scontati. In particolare, c’è un’offerta che riguarda i materassi, che è in vigore dal 16 maggio e che durerà fino al 2 giugno 2025.

Gli sconti arrivano fino al 20%, anche su altri accessori per il sonno, e l’acquisto è possibile online o in negozio. Se state cercando comfort, il materasso in schiuma rigido ÅKREHAMN, permette una migliore distribuzione del peso del corpo e la sua fodera è lavabile. Il prezzo, da 399 euro è di 319,20 euro fino al 2 giugno.

Altro materasso confortevole è il VESTERÖY, rigido, altezza 20 cm, dotato di molle insacchettate e strato di schiuma, per far sì che sia un piacere distendervisi. Il tessuto è morbido ed elasticizzato, perfetto per chi vuole dormire con massimo comfort, al prezzo scontato di 224,10 euro (da 249).

Il materasso ibrido ÅNNELAND, è semirigido e ha 24 cm di altezza. Memory foam e schiuma morbida sono mixati, con aggiunta di strato a molle insacchettata, per una più equa distribuzione di peso corporea. È inoltre possibile lavare la fodera. Con questo materasso, vi attendono notti tranquille. Il prezzo è di 466,65 euro, fino a 549.

Questa e molte altre offerte sono presenti da Ikea, fino al 2 giugno 2025.