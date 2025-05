Rischi una multa davvero salata se sei alla guida così ma in pochi lo sanno o ci pensano: le nuove regole del Codice della Strada.

Quando si parla di sicurezza stradale, la visibilità riveste un ruolo cruciale. Non è solo una questione di comodità, ma un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il Codice della Strada italiano stabilisce normative rigorose per assicurare che ogni veicolo sia in condizioni ottimali, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di visibilità come parabrezza, lunotto, finestrini e specchietti retrovisori.

Circolare con questi elementi danneggiati può comportare sanzioni che variano da 87 a 344 euro, una cifra che può sembrare elevata, soprattutto se si considera che molte persone non sono consapevoli di quanto sia facile incorrere in tali multe.

Codice della Strada, multe salate per gli automobilisti

L’articolo 79 del Codice della Strada stabilisce chiaramente che ogni veicolo deve essere mantenuto in condizioni di “massima efficienza”. Questo non si limita solo alla meccanica del veicolo, ma si estende anche alla visibilità. Ogni superficie vetrosa che influisce sulla visibilità del conducente deve essere integra e priva di difetti. Le forze dell’ordine hanno il diritto di verificare queste condizioni e, se necessario, di documentare eventuali danni con fotografie, utilizzabili come prova in caso di contestazione. Un parabrezza scheggiato o un lunotto posteriore con crepe possono trasformarsi rapidamente in una fonte di sanzione.

Anche se il danno sembra trascurabile, potrebbe essere sufficiente per far scattare una multa. Le autorità possono interpretare le piccole scheggiature come una minaccia alla sicurezza, in quanto possono ridurre significativamente la visibilità, soprattutto in condizioni di luce sfavorevole o durante la notte. È importante notare che anche un piccolo difetto in un punto strategico può compromettere la capacità di un automobilista di vedere correttamente il traffico e gli ostacoli. I finestrini laterali non devono essere trascurati. Un finestrino rotto o lesionato può ridurre la visibilità e rendere difficile il cambio di corsia o altre manovre importanti.

Anche in questo caso, le sanzioni sono simili a quelle previste per parabrezza e lunotto, oscillando tra 87 e 344 euro. Inoltre, è fondamentale considerare il ruolo degli specchietti retrovisori. L’articolo 72 del Codice della Strada richiede che i dispositivi retrovisori siano sempre presenti e funzionanti. Un specchietto rotto o mancante rappresenta un’infrazione, e come per gli altri elementi, la sanzione sarà di nuovo compresa tra 87 e 344 euro. Per evitare di incorrere in sanzioni salate, è fondamentale effettuare regolari controlli e manutenzioni sul proprio veicolo.

Assicurarsi che tutti i dispositivi di visibilità siano integri e funzionanti non solo aiuta a evitare multe, ma soprattutto contribuisce a garantire la sicurezza durante la guida. Programmare ispezioni periodiche presso un meccanico di fiducia può fare la differenza e mantenere il veicolo in condizioni ottimali.

Infine, è essenziale promuovere una cultura della responsabilità tra gli automobilisti. La consapevolezza delle normative e delle loro implicazioni può ridurre il numero di infrazioni e migliorare la sicurezza stradale. Educare gli automobilisti sui rischi associati alla guida con veicoli danneggiati è un passo cruciale per ridurre incidenti e sanzioni. La sicurezza stradale non è solo una questione legale, ma un dovere morale verso se stessi e gli altri.