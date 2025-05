Nel 2025 la misura torna a supportare chi vive in difficoltà, con contributi per spese essenziali e criteri di accesso semplificati.

La Carta Dedicata a Te è stata confermata anche per il 2025. Destinata a famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, offre un aiuto concreto per acquistare beni alimentari, carburante e trasporti, con priorità per i nuclei con figli minori o disabili.

Nel corso del 2025, il governo ha rinnovato una delle misure più attese dalle famiglie italiane in situazione economica fragile: la Carta Dedicata a Te. Si tratta di un contributo che viene accreditato direttamente, senza bisogno di presentare domanda, e destinato all’acquisto di beni e servizi essenziali. Un’iniziativa che punta a sostenere in modo mirato chi vive al di sotto di una determinata soglia economica, con una particolare attenzione alle persone con disabilità.

Chi ha diritto alla carta e come funziona la selezione automatica

La condizione economica per accedere al beneficio è la stessa degli anni precedenti: un ISEE inferiore a 15.000 euro. Questo parametro, che sintetizza reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, viene utilizzato per individuare chi ha diritto al sostegno. Il meccanismo, però, non prevede la presentazione di una richiesta formale. È l’INPS, in collaborazione con i Comuni, a determinare in automatico i beneficiari, sulla base dei dati presenti nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Chi non ha aggiornato correttamente la DSU nel corso del 2025, anche se teoricamente in possesso dei requisiti, rischia di essere escluso. La priorità viene data alle famiglie con figli minori o componenti disabili, per garantire che le risorse vadano a chi ha un effettivo bisogno. La procedura centralizzata consente di evitare lungaggini burocratiche, e rende il sistema più equo e trasparente.

Cosa si può acquistare, quanto vale e quali sono i limiti d’uso

L’importo accreditato sulla carta varia da 380 a 460 euro, in base alla composizione del nucleo familiare e alle risorse disponibili. I fondi possono essere utilizzati solo per beni alimentari, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici. Non sono consentiti né prelievi in contanti né acquisti online. Il credito ha una durata limitata: le famiglie devono spenderlo entro 90 giorni, altrimenti le somme non utilizzate vengono revocate.

Le famiglie che hanno già ricevuto la carta negli anni scorsi riceveranno automaticamente la nuova ricarica, sempre a patto che il loro ISEE sia aggiornato e non superi la soglia. I nuovi beneficiari, invece, verranno contattati dal Comune per il ritiro e l’attivazione. Basta una prima transazione in un esercizio convenzionato per rendere operativa la carta.

Il contributo non è compatibile con altri sussidi pubblici, come Reddito di Cittadinanza, Assegno di Inclusione, NASpI o SFL. Anche questa clausola serve a evitare sovrapposizioni e a mantenere l’intervento concentrato su chi è realmente escluso da altri canali di aiuto. La Carta Dedicata a Te non sostituisce un reddito, ma permette di alleggerire il peso delle spese quotidiane più urgenti, in un periodo segnato dall’aumento dei prezzi e dalla fragilità di molte situazioni familiari.

La misura, pensata per affrontare l’emergenza economica con strumenti concreti, continua a rappresentare un sostegno diretto e automatico, senza iter complicati, che può fare la differenza per molte famiglie. Un piccolo importo, se ben strutturato, può trasformarsi in un appoggio stabile in un momento incerto.