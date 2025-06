Lo Stato ti paga anche le vacanze: questo nuovo Bonus è imperdibile e rivolto a tutti gli over 60: quali documenti preparare subito.

Negli ultimi anni, il tema della mobilità per le persone over 60 è diventato sempre più rilevante. Con l’aumento della popolazione anziana, è fondamentale garantire che gli individui di questa fascia d’età possano continuare a viaggiare e a godere della libertà di spostarsi.

A tal fine, lo Stato italiano ha introdotto una serie di agevolazioni e bonus che permettono agli over 60 di approfittare di sconti significativi sui trasporti pubblici e privati. Queste misure sono state studiate non solo per incentivare la mobilità, ma anche per migliorare la qualità della vita degli anziani, spesso costretti a rimanere nella loro “comfort zone”.

Il Bonus per gli over 60: chi può richiederlo subito

Molti anziani, superati i 60 anni, si trovano ad affrontare diverse sfide quotidiane, tra cui la mobilità. Spesso, la paura di affrontare il traffico, le distanze e la complessità dei mezzi di trasporto può portare a una vita più sedentaria. Tuttavia, viaggiare è essenziale per mantenere attivi i legami sociali e familiari, partecipare a eventi culturali e, soprattutto, stimolare il benessere psicologico. I centri per anziani, consapevoli di questa realtà, organizzano frequentemente gite e viaggi per incoraggiare gli anziani a esplorare nuove destinazioni e interagire con altre persone. Per incentivare la mobilità degli over 60, sono stati introdotti vari bonus e sconti, non sempre uniformi a livello nazionale

. Questi vantaggi vengono offerti dalle diverse compagnie di trasporto, sia pubbliche che private, e variano in base alla modalità di viaggio. È importante chiarire che non esiste un “bonus viaggi” unico e ufficiale, ma piuttosto un insieme di agevolazioni che possono essere richieste a livello locale. Viaggiare in treno è una delle opzioni più vantaggiose per gli over 60. Le principali compagnie ferroviarie italiane, come Trenitalia e Italo, offrono sconti significativi. Ad esempio, Trenitalia ha l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia, che è gratuita, e permette sconti fino al 50% sui biglietti degli Intercity e degli Intercity notte. Anche Italo propone sconti fino al 60% sulla tariffa Flex in ambienti Smart e Prima per gli over 60.

In Lombardia, Trenord prevede uno sconto del 20% per le donne over 60 e gli uomini over 65, che può arrivare al 25% per gli abbonamenti mensili o annuali al compimento dei 65 anni. Per usufruire di questi sconti, è fondamentale indicare la propria età al momento dell’acquisto del biglietto, sia online che presso le biglietterie. Inoltre, il personale di bordo potrebbe richiedere un documento d’identità per verificare l’età dichiarata. Per quanto riguarda i viaggi aerei, le agevolazioni variano notevolmente a seconda della compagnia e della tratta. Alitalia, ad esempio, offriva uno sconto del 30% sui voli nazionali per gli over 60, ma le politiche possono cambiare. La nuova compagnia di bandiera, ITA Airways, non ha mantenuto questa offerta, anche se fornisce assistenza gratuita agli anziani che ne hanno bisogno.

Quando si tratta di viaggi in nave, le agevolazioni possono anch’esse variare. Grimaldi Lines, per esempio, offre uno sconto del 20% per gli over 60 sui viaggi verso destinazioni come la Sardegna, la Grecia, la Sicilia e la Spagna. È sempre consigliabile verificare le specifiche politiche di ogni compagnia prima di prenotare, per assicurarsi di non perdere eventuali vantaggi. Le agevolazioni sui trasporti per gli over 60 non sono solo un modo per risparmiare, ma rappresentano un importante passo verso l’inclusione sociale. Essere in grado di viaggiare e partecipare attivamente alla vita della comunità ha effetti positivi sulla salute mentale e fisica degli anziani.

La possibilità di mantenere i legami familiari e sociali contribuisce a combattere la solitudine e a migliorare la qualità della vita. Inoltre, con la crescente attenzione verso il benessere degli anziani, il Governo italiano ha in programma di implementare ulteriori misure nel 2025 attraverso il “Decreto Anziani”. Questo provvedimento prevede la creazione di un fondo specifico per facilitare la mobilità degli over 65, con servizi di trasporto pubblico dedicati e agevolazioni specifiche per coloro che necessitano di utilizzare mezzi privati.

Sebbene il bonus mobilità per gli anziani non sia ancora stato regolamentato, si prevede che i Comuni avranno un ruolo fondamentale nell’attuazione di queste misure. Ogni Comune potrà definire requisiti specifici, come limiti di età e vincoli reddituali, per garantire che le agevolazioni vadano a beneficio delle fasce più vulnerabili della popolazione. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso una mobilità più inclusiva e accessibile per gli over 60, permettendo loro di viaggiare in libertà e sicurezza.