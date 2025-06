Le scatole delle scarpe possono rivelarsi davvero molto utili per essere riciclate. Ecco alcune idee super interessanti per risparmiare.

Non gettare via le tue vecchie scatole da scarpe: possono trasformarsi in validi alleati per l’organizzazione domestica e aiutarti a risparmiare centinaia di euro. In un’epoca in cui ottimizzare gli spazi e ridurre gli sprechi è sempre più importante, tre esperte organizzatrici professioniste svelano cinque modalità intelligenti per riutilizzare le scatole da scarpe in casa, migliorando ordine e funzionalità in ogni ambiente.

Organizzazione intelligente con le scatole da scarpe

Le scatole da scarpe, spesso considerate semplici rifiuti, possono diventare preziosi strumenti per sistemare oggetti di ogni tipo. Catie Kelly, fondatrice di Sistamatic Organizing, sottolinea che queste scatole sono ideali per organizzare i cassetti. Invece di acquistare costosi organizer, si possono utilizzare scatole di varie dimensioni per dividere calzini, collant, accessori di cancelleria o caricabatterie.

Una soluzione intelligente è anche quella di tagliare i coperchi delle scatole per creare divisori interni, utili a separare piccoli oggetti come gioielli o cosmetici, categorizzandoli per colore o funzione. Questa tecnica permette di sfruttare al meglio lo spazio e avere tutto sotto controllo.

Per chi ama il fai-da-te, Dana Reder, fondatrice di Winnow & Bloom, consiglia di impiegare le scatole da scarpe per conservare materiali per l’artigianato come pennarelli, colla, brillantini e colori. Etichettandole in modo chiaro, diventa semplice trovare subito ciò che serve e mantenere l’ordine anche dopo un’attività creativa.

Le scatole da scarpe si rivelano inoltre perfette come contenitori per ricordi. Invece di acquistare costose scatole decorative, si possono riutilizzare quelle che si hanno in casa per custodire lettere, fotografie stampate e altri oggetti affettivi. Per proteggerle ulteriormente, è consigliabile inserirle in contenitori più grandi e impermeabili.

In termini estetici, Kelly suggerisce di decorare le scatole con carta da regalo, carta adesiva o anche ritagli di tessuti e carta da parati avanzati da precedenti progetti, trasformandole in elementi armoniosi e gradevoli da vedere.

Altre idee interessanti

Le scatole da scarpe si prestano egregiamente anche per l’organizzazione della cancelleria. Caroline Dockery, fondatrice di Categorically Caroline, propone di dividere biglietti d’auguri, post-it e altri articoli di carta all’interno delle scatole, usando post-it per separare le varie tipologie (compleanni, nozze, festività). Questo metodo facilita la gestione del materiale e permette di avere sempre sotto controllo cosa è disponibile.

Non solo: anche in cucina le scatole da scarpe trovano un utilizzo funzionale. Dockery suggerisce di conservarvi i coperchi dei contenitori per alimenti, a patto che siano asciutti, per evitare di perdere tempo a cercarli. Questa soluzione economica permette di mantenere il piano cucina ordinato e pratico.

Gli esperti di organizzazione domestica concordano nel dire che le scatole da scarpe sono risorse versatili e sostenibili, capaci di dare nuova vita a un oggetto di uso comune, riducendo la necessità di acquistare contenitori costosi e aiutando a mantenere ordine in ogni angolo della casa.