Il riciclo è una di quelle arti che si impara piano piano, e non si tratta solo di quel che riguarda i rifiuti, ma anche di quali materiali possono essere salvati.

Avresti mai pensato che, fra le tante cose fai da te che puoi realizzare, c’era anche la possibilità di salvare un cinturino dell’orologio che era completamente rovinato? Sì, perché di solito si pensa che non sia possibile, ma noi vi diciamo come.

Un modo alternativo per salvare il tuo orologio (che, magari, è quello che preferisci) e, dall’altro lato, anche dare nuova vita al cinturino. Vediamo insieme.

Salva il tuo orologio in questo modo

Hai un orologio al quale tieni particolarmente ma il suo cinturino è completamente rovinato? Niente paura, perché anche in questo caso il riciclo e il dargli una nuova vita ti vengono in aiuto. Una soluzione semplice, alla portata di tutti, ma che ti permetterà di recuperare il tuo orologio e continuare ad indossarlo, facendolo diventare un oggetto di design innovativo.

Se hai in casa dei foulard che non metti più, delle vecchie magliette o anche dei ritagli di stoffa, tutto ciò che ti serve è solo un po’ di pazienza e tanta fantasia. Iniziamo proprio con lo smontare il vecchio cinturino logoro e rovinato, in modo da avere i passanti attorno al quadrante liberi. Prendi un foulard che non usi più e inizia ad intrecciarlo, chiudendolo poi all’estremità, dopo averlo fatto ovviamente passare per i fori del quadrante.

Il cinturino ha nuova vita

Il tuo cinturino fashion di stoffa è creato, ma non finisce qui perché, come ti dicevamo, le idee di riciclo sono davvero tante.

La seconda è quella di rivestire, anche con l’aiuto della colla a caldo, il cinturino stesso con tante e diverse strisce di stoffa, tagliate a misura. In questo caso, fai sbizzarrire la tua fantasia: una volta pronto, inseriscilo nei fori del quadrante e un nuovo cinturino è creato.

Puoi anche utilizzare dei vecchi jeans: dovrai tagliare due strisce, cucire i bordi e praticare gli appositi forellini. Sull’estremità, dal lato senza fori per intenderci, aggiungi una fibbia per chiudere il cinturino. Ed ecco un altro cinturino creato ad arte. Infine, anche se hai delle magliette che non usi più perché sono vecchie e logore, tagliale a striscioline e inizia ad intrecciarle fra di loro.

Inserisci poi all’interno dei fori del quadrante dell’orologio e il gioco è fatto. Insomma: tante idee di riciclo perfetto alle quali, forse, non avevi mai pensato.