Viaggiare, anche se solo in Italia, è una delle cose che a tutti piace fare: il solo pensiero di staccare dalla routine quotidiana e dirigersi altrove.

C’è chi viaggia per piacere o per lavoro, sta di fatto che le tariffe non sempre sono accessibili a tutti, sia quando si viaggia con Italo che con altre compagnie. Cosa fare allora, quando bisogna partire e si vorrebbe risparmiare qualcosina? Ecco alcune soluzioni.

A proporcele è proprio Italo: particolari agevolazioni per alcune categorie di viaggiatori che possono fare anche arrivare loro la possibilità di un viaggio gratis. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Prepara il tuo viaggio per l’estate

Il viaggio in treno è una comodità quando ci si vuole spostare da un lato all’altro del nostro paese senza però dover usare l’auto ed avere il problema annoso quanto del parcheggio quanto del traffico in autostrada. Ma, non sempre, per tutti il viaggio in treno è possibile, a partire soprattutto da quelle che sono le tariffe di viaggio dei singoli biglietti.

C’è però la possibilità di trovare una soluzione e, a mettere in campo questo, è proprio Italo. La compagnia di treni che si è posta in piena concorrenza proprio con Trenitalia, ogni anno, specie nei periodi di maggior affluenza e nel periodo di punta, propone ai suoi clienti e anche ai futuri clienti, delle offerte di viaggio che non possono passare inosservate.

Viaggia con Italo

Una delle ultime che Italo ha messo in campo è quella dedicata alla famiglia che viaggia in treno per raggiungere, quanto la meta di vacanza, quanto il resto della propria famiglia altrove. Si chiama “Italia Famiglia”, dove per gli adulti c’è uno sconto del 50% mentre per i bambini che hanno al di sotto dei 14 anni, il viaggio è completamente gratuito.

Per usufruire dell’offerta di cui vi abbiamo detto, la famiglia o il gruppo deve essere composto da un minimo di 2 a un massimo di 4 viaggiatori, di cui almeno uno maggiorenne. C’è da dire, anche, che lo sconto del -50% è calcolato rispetto al prezzo della tariffa Flex, e che l’offerta è soggetta a disponibilità. Il biglietto con questa offerta è acquistabile fino a 14 giorni prima della partenza e non è rimborsabile.

È possibile acquistare l’offerta su tutti i canali (tranne il personale a bordo): quest’offerta ti permette di accumulare, anche e se sei registrato sul sito Italo, punti “Italo Più”. L’offerta è valida su tutte le tratte eccetto la Bologna – Firenze, la Bologna – Reggio Emilia e la Ferrara – Firenze.