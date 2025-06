Trasportare cani o oggetti in modo scorretto può diventare pericoloso e costare caro: ecco cosa prevede il Codice della Strada.

Ogni estate tornano a riempirsi le strade, e con esse riemergono pratiche rischiose legate al trasporto di animali e oggetti nel bagagliaio dell’auto. Una consuetudine diffusa ma poco regolata dai conducenti, che può trasformarsi in violazione del Codice della Strada. La normativa è chiara: cani, bagagli o qualsiasi carico devono essere trasportati in modo sicuro, altrimenti si rischiano sanzioni fino a 1.731 euro e la decurtazione di un punto dalla patente. E non si tratta solo di multe: le conseguenze possono essere gravi per la sicurezza di tutti gli occupanti del veicolo.

Non è raro vedere animali liberi nel vano posteriore o oggetti sciolti all’interno dell’abitacolo. Un comportamento apparentemente innocuo, che può rivelarsi estremamente pericoloso in caso di frenata o incidente. L’obiettivo delle norme è proteggere chi guida, chi viaggia e gli animali trasportati. Per questo, la legge impone l’uso di trasportini omologati, divisori fissi o cinture specifiche. La disattenzione, in questo campo, può costare caro.

Cosa prevede la legge per chi trasporta in modo scorretto animali o carichi

Il Codice della Strada non vieta di trasportare animali o oggetti nel portabagagli, ma stabilisce condizioni precise affinché ciò avvenga in sicurezza. In particolare, è vietato sistemare cani o altri animali nel vano posteriore senza adeguati sistemi di ritenuta. L’animale, se non contenuto, può diventare un vero e proprio corpo in movimento, capace di causare lesioni a sé stesso e agli altri passeggeri.

In questi casi, la multa può arrivare fino a 1.731 euro, a cui si somma la perdita di un punto patente. Per il trasporto scorretto di oggetti, la sanzione può variare da 87 a 344 euro, ma le ripercussioni possono essere ben più gravi se un oggetto interferisce con la guida. È il caso, ad esempio, di una borsa che scivola sotto i pedali, rendendo impossibile frenare in tempo.

Il rischio aumenta anche nei tragitti brevi, quelli in cui si tende a sottovalutare le precauzioni. Gli animali vanno sempre posizionati in trasportini, oppure separati dall’abitacolo con divisori certificati, fissati in modo stabile. Lo stesso vale per valigie, borse o pacchi: se lasciati liberi, diventano pericolosi in caso di manovra improvvisa.

Come viaggiare in sicurezza ed evitare sanzioni

La prima regola per evitare incidenti e multe è non trasportare nulla in modo incustodito. Un oggetto anche piccolo, in caso d’urto, può acquisire una forza d’impatto elevata, con conseguenze spesso sottovalutate. Chi viaggia con animali deve dotarsi di sistemi omologati: trasportini rigidi, divisori metallici o reti ben ancorate. È vietato lasciare il cane libero nel bagagliaio senza alcuna protezione, anche se l’auto è chiusa e il percorso è breve.

Per quanto riguarda gli oggetti, devono essere bloccati o assicurati al veicolo. Il fondo del bagagliaio non basta a garantire la stabilità: serve una rete di contenimento o un sistema che ne impedisca lo spostamento. Anche un semplice spostamento laterale può alterare l’equilibrio del veicolo in curva o durante la frenata.

Chi trasporta regolarmente animali dovrebbe anche controllare lo stato del trasportino o del divisorio, verificare la corretta ventilazione del vano e ricordare che il bagagliaio non è uno spazio abitabile. L’animale ha bisogno di aria, comfort e sicurezza, esattamente come un passeggero.

Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sulle modalità di carico dei veicoli, soprattutto in prossimità delle partenze estive. Le sanzioni non servono solo a punire, ma a scoraggiare comportamenti che possono mettere a rischio la vita di chi è in auto – umani e animali. Portare il proprio cane al mare o trasportare oggetti ingombranti va fatto con attenzione, seguendo poche ma chiare regole: meglio una precauzione in più che un rimorso dopo.