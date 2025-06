La nuova classifica di TripAdvisor celebra due spiagge italiane tra le più belle del pianeta: Lampedusa è all’11° posto, Tropea al 20°. Ecco perché continuano a incantare.

L’Italia entra nella classifica mondiale delle 25 spiagge più belle del pianeta con due località che raccontano la ricchezza naturale e paesaggistica del Sud. La Spiaggia dei Conigli, sull’isola di Lampedusa, si guadagna l’11ª posizione, mentre la Spiaggia di Tropea, in Calabria, è ventesima. A redigere il ranking è TripAdvisor, attraverso i Traveler’s Choice Awards, che ogni anno raccolgono milioni di recensioni da parte dei viaggiatori.

La Spiaggia dei Conigli e l’incanto di un paesaggio intatto

Inserita in un’area marina protetta, la Spiaggia dei Conigli è considerata da molti un simbolo della natura incontaminata. Raggiungibile dopo circa venti minuti di cammino, svela uno scenario fatto di sabbia chiarissima e acque limpide, dove non è raro avvistare esemplari di Caretta caretta, che scelgono proprio questa baia per deporre le uova.

La spiaggia, inserita tra le più apprezzate del Mediterraneo, si distingue per un’atmosfera silenziosa e primitiva. Le acque trasparenti consentono di osservare la fauna marina anche a pochi metri dalla riva. L’accesso limitato, unito alla tutela ambientale costante, ha permesso di conservare l’area in condizioni eccezionali. I periodi migliori per visitarla restano giugno e settembre, quando le temperature sono miti e la presenza turistica più contenuta.

Nonostante il prestigio guadagnato negli anni, la Spiaggia dei Conigli non entra nella top ten globale, superata da destinazioni tropicali o isole esotiche, ma resta uno dei luoghi più iconici per chi cerca mare puro e contatto diretto con la natura. La sua esclusione dalle prime dieci posizioni fa discutere, ma non scalfisce l’affetto che i viaggiatori continuano a dimostrare verso quest’angolo remoto della Sicilia.

Tropea: mare cristallino e scorci che uniscono storia e natura

La Spiaggia di Tropea si posiziona al 20° posto nella lista, confermando il fascino mediterraneo della Calabria. Le acque color smeraldo si infrangono su una lingua di sabbia fine e chiara, protetta da una scogliera che sorregge uno dei borghi storici più suggestivi d’Italia. Il panorama è dominato dalla sagoma del Santuario di Santa Maria dell’Isola, un antico monastero incastonato sulla roccia, affacciato sul mare.

La bellezza di Tropea non si limita al litorale: la combinazione di patrimonio storico e scenari naturali regala un’esperienza immersiva. Passeggiando per il centro storico si incontrano palazzi nobiliari, terrazze panoramiche e botteghe artigianali, mentre dal belvedere si osservano tramonti infuocati e il profilo lontano delle isole Eolie.

La spiaggia è facilmente accessibile e ben attrezzata, ma conserva tratti di costa libera e angoli più appartati. Il mare pulito, premiato con bandiere blu negli ultimi anni, la rende una meta amata sia da famiglie che da viaggiatori solitari. Il posizionamento nella classifica mondiale conferma il crescente apprezzamento internazionale per questa località, che continua ad attirare turisti da tutto il mondo.

L’Italia fuori dalla top 10, ma le sue coste restano tra le più amate

A guidare la classifica c’è Elafonissi, nell’isola di Creta, seguita da spiagge in Thailandia, Aruba, Cuba e Stati Uniti. La selezione, come ogni anno, premia l’esperienza complessiva del visitatore, valutando qualità del mare, contesto naturale, accessibilità e conservazione ambientale.

L’Italia non compare nelle prime dieci posizioni, un dato che riflette anche la crescente concorrenza da parte di destinazioni emergenti e più isolate, spesso più adatte al turismo d’élite o all’idea di paradiso incontaminato. Eppure, i numeri raccontano altro: le spiagge italiane, pur affollate, restano tra le più frequentate d’Europa, con flussi turistici stabili e sempre più internazionali.

La presenza di Lampedusa e Tropea nella classifica globale evidenzia come, al di là delle mode, le coste italiane continuino a emozionare, a offrire bellezza accessibile, ospitalità e paesaggi iconici. Anche senza palme tropicali, lo stivale custodisce luoghi che lasciano il segno. E per molti, il vero paradiso non è poi così lontano.