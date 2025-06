Nel cuore della Basilicata, tra le spettacolari guglie delle Dolomiti Lucane, si ergono due borghi incantevoli, mete imperdibili da visitare.

per chi desidera immergersi in un connubio unico di natura, storia e avventura. Questo angolo di Italia, ricco di fascino e tradizioni, offre esperienze emozionanti, dall’arte del trekking ai panorami mozzafiato, fino a un’attrazione turistica di fama internazionale: il Volo dell’Angelo.

Pietrapertosa, situata a circa 1100 metri di altitudine, è il borgo più alto della Basilicata. Il suo nome deriva da una caratteristica “pietra forata” nelle vicinanze, che in passato era chiamata “Pietraperciata”. Il centro storico si sviluppa intorno al Castello, con scorci suggestivi dove le case si mimetizzano tra la roccia, creando un’atmosfera fiabesca fatta di vicoletti, salite ripide e angoli dimenticati dal tempo. Questa conformazione rende Pietrapertosa un vero e proprio gioiello architettonico e naturalistico.

Accanto a Pietrapertosa, Castelmezzano completa il quadro di questi borghi arroccati tra le Dolomiti Lucane, un paesaggio che si distingue per le sue rocce imponenti e le forme insolite, che hanno dato vita a nomi fantasiosi come “Aquila Reale” e “La Civetta”. Queste montagne, pur richiamando il nome delle più note Dolomiti del Trentino-Alto Adige, sono geologicamente differenti: formate da rocce arenarie di circa 15 milioni di anni fa, si sono sedimentate in un bacino marino profondo, creando un ambiente naturale davvero unico nel suo genere.

Per gli amanti del trekking, il percorso delle Sette Pietre rappresenta un’esperienza indimenticabile, una passeggiata tra boschi, sorgenti e formazioni rocciose “che parlano”, incastonate in un contesto di straordinaria bellezza e silenzio.

Il Volo dell’Angelo: un’emozione sospesa tra le Dolomiti Lucane

Tra le esperienze più suggestive offerte dal territorio spicca il celebre Volo dell’Angelo, un’attrazione che permette di sorvolare a grande velocità il canyon che separa Pietrapertosa da Castelmezzano, agganciati a un cavo d’acciaio sospeso. Questo volo doppio, che unisce avventura e sicurezza, è diventato un simbolo del turismo esperienziale nella regione.

È possibile acquistare un biglietto ordinario con data fissa o un voucher aperto, che consente di scegliere la data del volo successivamente, in base alla disponibilità durante tutta la stagione. Per garantire la sicurezza e il comfort dei partecipanti, sono previste alcune regole, come l’obbligo di indossare una maglietta e il divieto di volare in canottiera, oltre a limitazioni riguardanti le dimensioni di zaini e borse consentiti a bordo.

Il volo non è solo un’emozione adrenalinica, ma anche un modo innovativo di vivere il patrimonio ambientale delle Dolomiti Lucane, offrendo una prospettiva aerea unica su un paesaggio che sembra sospeso tra realtà e mito.

Dove soggiornare: l’accoglienza dell’Hotel Dolomiti Castelmezzano

Per chi desidera prolungare l’esperienza in questo angolo di paradiso, l’Hotel Dolomiti Castelmezzano rappresenta la scelta ideale. Situato nel centro del borgo, l’hotel offre un’atmosfera calda e raffinata, simile a un elegante chalet alpino, con una vista impareggiabile sulle guglie rocciose circostanti.

La struttura, attiva da oltre cinquant’anni, unisce tradizione e modernità in un contesto di massimo comfort. Gli ospiti possono usufruire di aree relax, centro benessere e un ristorante che propone un raffinato viaggio culinario, basato su ingredienti locali e ricette della tradizione lucana rivisitate con creatività. Ogni pasto è un’esplosione di profumi e sapori autentici, capaci di completare un soggiorno all’insegna del benessere e della scoperta.

La professionalità dello staff, guidato dal direttore Luigi Padula, contribuisce a rendere indimenticabile ogni momento, dalla colazione al tramonto, quando il paesaggio si tinge di colori straordinari. Soggiornare qui significa immergersi nella natura e nella cultura della Basilicata, respirando un’atmosfera sospesa tra cielo e terra.

Le Dolomiti Lucane, con i loro paesaggi incantati, sono un invito a vivere la Basilicata in modo autentico, attraverso sentieri, leggende e panorami che lasciano senza fiato. Chiunque desideri scoprire un’Italia meno conosciuta ma carica di fascino, troverà in Pietrapertosa e Castelmezzano una destinazione capace di sorprendere e incantare.