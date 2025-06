Nuovo bonus per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35: fino a 650 euro al mese per due anni, con priorità al Sud e requisiti precisi per imprese e lavoratori.

A partire dal 1º luglio 2025, le imprese che decidono di assumere giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato potranno accedere a un bonus contributivo che arriva fino a 650 euro al mese per ogni nuovo assunto. Il provvedimento, approvato dal governo nelle scorse settimane, punta a rilanciare l’occupazione stabile e a colmare il divario occupazionale che continua a penalizzare il Mezzogiorno. Lo sgravio sarà valido per due anni e si rivolge a un bacino molto ampio di datori di lavoro, ma non mancano paletti rigidi e condizioni da rispettare per accedere all’incentivo.

Caratteristiche del bonus e differenze tra Nord e Sud

La misura è stata pensata per alleggerire il peso dei contributi previdenziali sulle imprese che decidono di inserire giovani in modo stabile nel proprio organico. La cifra massima riconosciuta è di 650 euro mensili nelle regioni del Sud Italia, mentre nelle restanti aree del Paese il tetto si ferma a 500 euro. In entrambi i casi, l’incentivo copre fino al 50% del costo totale del lavoro e viene erogato per 24 mesi consecutivi.

Il bonus, pur rientrando nel quadro generale delle politiche attive per il lavoro, ha un orientamento ben preciso: sostenere l’assunzione di giovani che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Il beneficio è escluso per i contratti a termine, apprendistati, collaborazioni o contratti domestici.

Le imprese interessate dovranno dimostrare che l’assunzione comporta un aumento reale dell’organico. Non è sufficiente sostituire chi è andato via: l’incremento deve essere calcolato rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti.

Restano escluse dall’incentivo le aziende in crisi economica, quelle che risultano inadempienti rispetto agli obblighi fiscali o che abbiano ricevuto aiuti di Stato illegittimi. L’Inps, in fase di verifica, potrà revocare l’agevolazione nel caso in cui emergano irregolarità, licenziamenti entro sei mesi o dichiarazioni mendaci.

Requisiti, domanda online e tempi da rispettare

Per ottenere il bonus è necessario presentare domanda sul Portale delle Agevolazioni Inps, accessibile a partire dal 16 maggio 2025. La procedura è interamente digitale e prevede l’inserimento dei dati anagrafici dell’impresa, del lavoratore, delle caratteristiche del contratto e della sede di lavoro.

Un aspetto cruciale riguarda i tempi di invio della richiesta: la domanda va presentata prima dell’assunzione per poter accedere alla fascia più alta del contributo. Se la comunicazione arriva dopo, l’azienda potrà accedere al bonus solo in forma ridotta. Dopo l’approvazione, il datore di lavoro ha 10 giorni di tempo per formalizzare l’assunzione, pena la decadenza dell’agevolazione.

Il lavoratore deve possedere requisiti chiari: età inferiore a 35 anni, nessuna precedente esperienza con contratto a tempo indeterminato e assenza di legami lavorativi recenti con l’impresa richiedente.

L’intera procedura sarà monitorata da Inps e Ministero del Lavoro, con controlli periodici per evitare utilizzi impropri. È previsto un sistema automatico di sospensione in caso di violazioni o licenziamenti non giustificati.

Il nuovo bonus si inserisce in una cornice più ampia di misure per l’inclusione lavorativa e punta a contrastare la disoccupazione giovanile, che secondo gli ultimi dati Istat rimane sopra il 20% nelle regioni meridionali. Le associazioni datoriali hanno già espresso interesse per il provvedimento, che potrebbe rappresentare un volano per l’occupazione stabile, soprattutto nelle piccole e medie imprese.

Le prime domande sono attese già nelle prossime settimane. Gli uffici territoriali dell’Inps hanno comunicato che sarà attivo un servizio dedicato di supporto e verifica per accompagnare le aziende nella compilazione della richiesta.