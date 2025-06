Una offerta senza paragoni, con 200 euro e poco più, una splendida esperienza tra le isole e il mare del Mediterraneo.

C’è un luogo dove il tempo sembra rallentare, dove il blu del mare si confonde con il cielo e ogni giornata profuma di salsedine e libertà. Un’isola lontana dal caos, dove la natura è protagonista e ogni angolo è una scoperta e raggiungerla è più semplice di quanto si pensi.

Una delle perle segrete del Mediterraneo, teatro di splendidi panorami, dove acqua e sabbia si incontrato e la natura vive ancora con i suoi ritmi. Ma soprattutto è una meta economica da raggiungere e da visitare con calma, basta solo sapere dove guardare.

Alonissos, il meglio del Mediterraneo

Tra le gemme dell’Egeo, nell’arcipelago delle Sporadi insieme a Skiathos e Skopelos, Alonissos brilla per autenticità e bellezza incontaminata, mantenendo intatto il suo spirito selvaggio. È la meta perfetta per chi sogna una vacanza rilassante, dal ritmo lento e a tratti sonnecchiante ma ricca di colori, sapori e scorci mozzafiato.

Grazie a una combinazione intelligente di voli e traghetti, è possibile raggiungerla spendendo meno di quanto si spenda per una settimana al mare in Italia. Si inizia con i voli di andata e ritorno per Skiathos a partire da soli 63 euro a persona, è il primo passo è fatto.

Il secondo sarà scendere dall’aereo, da li si può raggiungere il porto in pochi minuti, pronti a imbarcarsi sul traghetto e salpare per Alonissos. La traversata in traghetto è rapida e suggestiva, basta circa un’ora di navigazione e appena 38 euro A/R per immergersi in questo piccolo paradiso.

In questo frangente le compagnie Aegean Flying Dolphins e Seajets garantiscono collegamenti regolari e puntuali, sia con traghetti tradizionali che con aliscafi veloci. Una volta sbarcati, l’accoglienza è affidata alla struttura Orion Studios di Patitiri, la cittadina principale dell’isola, con monolocali climatizzati, angoli cottura attrezzati e connessione WiFi.

Il prezzo è di appena 180 euro a persona per 7 notti, doppia, con recensioni eccellenti e una posizione strategica, a pochi passi dal mare. In totale, volo, traghetto e soggiorno costano 281 euro a persona per una settimana da sogno, una cifra che rende questa fuga greca decisamente accessibile.

E prenotando separatamente voli e alloggio, si ha la massima libertà di personalizzare le date, la durata del soggiorno e perfino l’aeroporto di partenza. Per chi parte da Roma, ad esempio, un’opzione economica prevede la partenza il 10 luglio con rientro il 17 luglio, nel pieno del periodo vacanziero.