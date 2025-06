Possiamo dire addio agli scontrini di carta, a breve in Italia non ci sarà più, ecco cosa rischi: le nuove direttive.

Addio allo scontrino di carta: è questa la novità che presto interesserà tutti i consumatori italiani, in linea con le recenti disposizioni volte a ridurre l’impatto ambientale e semplificare le procedure di acquisto. La progressiva eliminazione del tradizionale scontrino cartaceo rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione e la sostenibilità, con effetti che coinvolgeranno negozi, supermercati e attività commerciali.

A partire dal prossimo autunno, in particolare da ottobre 2025, entrerà in vigore l’obbligo per i commercianti di emettere esclusivamente lo scontrino elettronico, un documento digitale che sarà inviato direttamente al domicilio digitale del cliente o potrà essere scaricato tramite apposite piattaforme. Questa misura, sancita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è parte integrante del piano nazionale di riduzione dei rifiuti e di digitalizzazione fiscale.

Per i consumatori significa un cambiamento significativo nella prassi quotidiana non sarà più necessario conservare lo scontrino di carta, spesso disperso o danneggiato, ma si potrà accedere alle prove d’acquisto in formato elettronico, più facilmente archiviabili e gestibili. Inoltre, grazie all’interconnessione con il sistema fiscale, si faciliterà la tracciabilità delle transazioni e la lotta all’evasione.

Scontrini di carta addio, ecco cosa cambia per i consumatori

L’abolizione dello scontrino di carta non è solo una questione di comodità, ma soprattutto una concreta risposta alla necessità di ridurre l’utilizzo di materiali plastici e carta, che rappresentano una fonte significativa di rifiuti. Secondo recenti stime, ogni anno in Italia vengono prodotti milioni di chilogrammi di carta per gli scontrini fiscali, molti dei quali difficili da riciclare a causa delle sostanze chimiche presenti. La transizione al documento elettronico ridurrà drasticamente questa produzione di rifiuti e contribuirà a una maggiore sostenibilità ambientale. Il Ministero ha evidenziato come questa iniziativa sia in linea con le direttive europee in materia di economia circolare e gestione responsabile delle risorse.

Dal punto di vista operativo, i commercianti dovranno dotarsi di registratori telematici aggiornati, in grado di inviare automaticamente i dati delle operazioni di vendita all’Agenzia delle Entrate. Questo processo elimina la necessità di stampare il documento cartaceo, ma lascia comunque al cliente la possibilità di ricevere la ricevuta in formato digitale via email, sms o tramite app dedicate. Per le piccole attività, il governo ha predisposto incentivi e supporto tecnico per agevolare la transizione verso i nuovi sistemi, evitando così possibili disagi e ritardi. Inoltre, è previsto un periodo di affiancamento durante il quale sarà possibile continuare a emettere scontrini cartacei in via eccezionale, ma la data ultima per l’abbandono definitivo della carta è fissata in modo stringente.

I consumatori, dal canto loro, potranno beneficiare di una maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni, con la possibilità di conservare tutte le ricevute in un archivio digitale facilmente accessibile in qualsiasi momento. Questo faciliterà anche le operazioni di reso o garanzia, che spesso richiedono la presentazione della prova d’acquisto.